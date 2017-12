Učitelia chcú rovnaké odmeny pre pedagógov všetkých škôl

Ministerstvo vyplatí zamestnancom škôl odmeny 100 eur, niektorí učitelia sa ich však nedočkajú.

13. nov 2014 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Dorovnanie a dofinancovanie koncoročných odmien pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí by podľa Márie Barancovej zo Slovenskej komory učiteľov malo byť pre ministerstvo školstva samozrejmosťou.

Barancová reaguje na to, že koncoročné odmeny pre učiteľov budú smerovať od ministerstva školstva iba zamestnancom základných a stredných škôl a nepokrývajú zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času v správe miest a obcí.

"To, že mesto a obec vykazuje schodok, nemôže prekročiť výdavky a nemá na vyplatenie odmien alebo nemá naplánované odmeňovanie vo svojom rozpočte, to učitelia nemôžu ovplyvniť. Potom právom zaznieva volajúci hlas po spravodlivejšom spravovaní učiteľov pod jednou strechou, a tou je štát a ministerstvo školstva," uviedla Barancová, podľa ktorej by pri odmeňovaní malo ministerstvo školstva z ušetrených peňazí rezortu presúvať odmeny na každého učiteľa rovnakou sumou a mal by byť jasný manuál na odmeňovací normatív.

Ako dodala, systém by nemal vytvárať také situácie, ktoré môžu niektorí učitelia vnímať ako diskriminačné.

Minister školstva Peter Pellegrini informoval, že učiteľom vyplatia koncoročné odmeny 100 eur.

Ministerstvo školstva udelí odmeny 61 000 pedagogickým pracovníkom a 20 000 nepedagogickým pracovníkom, ktorých financuje rezort.

Ako povedala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová, na odmeny pôjde 11 miliónov eur, ktoré ušetrilo ministerstvo na svojej prevádzke. Hovorkyňa dodala, že v tejto sume sú už aj odvody zamestnávateľov.

Zároveň povedala, že ministerstvo školstva sa diskusii o zjednocovaní odmien nebráni. Treba však rokovať so Združením miest a obcí Slovenska a ministerstvom vnútra, ktoré vypláca odmeny pre špeciálne školy a bilingválne gymnáziá.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová, ministerstvo vnútra vyplatilo odmeny po 200 eur pre 10 299 zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov ministerstva.