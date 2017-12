Uhliarik sa postu poslanca nevzdá, Figeľ sa odvolávania nebojí

Premiér hovorí o nevýhodných zmluvách za ministra Uhliarika. Chce odvolávať podpredsedu parlamentu Jána Figeľa.

13. nov 2014 o 13:54 tasr, sita

BRATISLAVA. Predseda KDH Ján Figeľ vo štvrtok odkázal, že sa nebojí toho, že ho poslanci vládneho Smeru odvolajú z postu podpredsedu parlamentu.

„Chcem Robertovi Ficovi odkázať, odvolať ma môžu, ale ústa mi nezavrú,“ povedal Figeľ.

Fico v stredu na výjazdovom zasadnutí vlády v Ubli uviedol, že bude žiadať, aby sa exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik z KDH vzdal poslaneckého mandátu.

Dôvodom má byť to, že ako minister podpísal prenájom CT prístroja na 21 mesiacov za 1,75 milióna eur a ďalšie, z jeho pohľadu nevýhodné zmluvy.

V opačnom prípade by mal prísť Figeľ o podpredsednícky post v parlamente.

Ani jeden sa však svojho postu nechystá vzdať.

Trafili sme do čierneho, verí Figeľ

Ficovu výzvu na odchod Uhliarika a jeho z funkcií považuje Figeľ za chabý pokus premiéra zakryť problémy vlastnej vlády a strany.

„Zverejnením nákupu v Košiciach a ďalšími súvislosťami sme trafili do čierneho,“ konštatoval Figeľ.

KDH tento týždeň upozornilo na tender na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Fakulta údajne v auguste tohto roka kúpila 1,5-teslovú magnetickú rezonanciu (MRI) značky Siemens za tri milióny eur od spoločnosti Pharma Group, a.s. so sídlom vo Veľkých Levároch.

Uhliarik: Chcú odpútať pozornosť

„Smer robí všetko, aby odpútal pozornosť od vlastných káuz,“ povedal zase Uhliarik. Ficovi odkázal, že o tom, či zloží poslanecký mandát, sa môžu začať baviť po tom, ako odstúpia všetci ministri Ficovho kabinetu, ktorým Európska únia zrušila desiatky projektov za stovky miliónov eur.

Zdôraznil, že zmluvy o europrojektoch za jeho ministrovania posudzovali nezávislé komisie, ktorých členovia boli vybratí vo výberových konaniach.

„Žiaden minister nie je priamo zodpovedný za vstupovanie do týchto projektov. A to je dobré, pretože nie je možné, aby minister povedal – tento projekt je dobrý a tento nie, to by mali zhodnotiť odborníci,“ vysvetlil Uhliarik.

Ak by Fico uplatnil rovnakú optiku ako na Uhliarika aj na ministrov vlastnej vlády, mali by podľa poslanca za KDH odstúpiť z funkcií, pretože im Únia neschválila množstvo projektov za stovky miliónov eur.