Osobnosti Novembra neslávia spolu, tu je rozpis podujatí

Ľudia, ktorí počas Nežnej revolúcie hovorili z tribún, by nešli na koncert Pavla Pašku, aj keby ho nezrušil.

13. nov 2014 o 20:10 Dušan Mikušovič

Chystajú sa na Bielu vranu.

BRATISLAVA. Dvadsaťpäť rokov po tom, čo spolu organizovali manifestácie na námestiach a vytvorili Verejnosť proti násiliu, sa cesty niektorých lídrov z novembra 1989 rozišli.

Neukážu sa spolu ani na viacerých oslavách, ktoré sa na pamiatku pádu komunizmu chystajú.

„Tých rozchodov bolo viac,“ hovorí ekologický aktivista a dnes poslanec Mikuláš Huba. „Prvým, o ktorom sa až tak nevie, bolo oddelenie zelených od VPN. Druhý súvisí s lustračnou kauzou, ktorá zasiahla Jána Budaja. Tretí so vznikom HZDS.“ Vtedy od VPN spolu s Mečiarom odišiel aj Milan Kňažko.

Huba sa nečuduje, že medzi osobnosťami revolúcie vznikli rozpory.

„Je to triviálne, no spoločný nepriateľ zjednocuje. A keď sa stratí, pomerne logicky to vedie k triešteniu síl a hľadaniu vlastnej cesty.“

Gál: Necítim averziu

Čo sa chystá Bratislava, 16. novembra: 18.00, SND, Spomienka k 25. výročiu Nežnej revolúcie, slávnosť s príhovorom prezidenta, vysiela RTVS;

18.0, Primaciálne námestie, Verejnosť 2014, akcia mesta, čaša vína s Jánom Budajom, koncert Kryl Band a Peter Cmorík;

20.00, KC Dunaj, Naša cesta k slobode, diskusia organizovaná ÚPN, Bratislava, 17. novembra: 14.00 Stará tržnica, To je ono!, diskusie a koncert k pádu komunizmu,

16.00, Hviezdoslavovo námestie, Sme my národ holubičí?, koncert za účasti Milana Kňažka a Jána Budaja,

17.00, Námestie SNP, Nedajme si zobrať 17. november, spomienka za účasti Milana Kňažka, Jána Čarnogurského či Filipa Vagača,

17.11, KC Dunaj, Biela vrana, odovzdávanie cien, Košice, 11. – 17. novembra: Festival Matrioshka, premietanie zakázaných filmov a diskusie o neslobode; Trnava, 17. novembra: 17.00, Divadlo J. Palárika, stretnutie organizuje Trnavské forum '89, B. Bystrica, 17. novembra: 16.00, Radnica, vernisáž k výstave o revolúcii v Banskej Bystrici.

Fedor Gál, jedna z hlavných postáv novembra, si nemyslí, že by bývalí lídri mali problém spolu sa ukázať na jednej akcii.

„V nedeľu 16. novembra budem v Umeleckej besede v Bratislave s ľuďmi z regiónov, druhýkrát sa stretnem s ľuďmi z novembra 1989 v Národnom divadle, kam príde aj prezident,“ hovorí.

„S mnohými ľuďmi udržujem priateľstvo celých dvadsaťpäť rokov, ale nie so všetkými. To by bolo absurdné.“

Gál tak ako Huba vysvetľuje, že problém do vzájomných vzťahov vniesli najmä lustrácie.

„V tomto bode si nerozumieme, priekopy zostali a niektoré bolia, no za seba môžem povedať, že necítim žiadne averzie voči nikomu.“

Rozchody považuje za prirodzené, tak ako je podľa neho prirodzené, že si vyberie spomienkové akcie, ktoré sú mu bližšie.

Mnohí z oslovených ako dobrú formu návratu k novembrovým udalostiam spomínajú odovzdávanie ocenení Biela vrana. To sa uskutoční v pondelok 17. novembra, a tak ako každý rok tam vyznamenajú odvážne občianske činy.

Minulý rok si cenu prevzal napríklad učiteľ Oto Žarnay, ktorý upozornil na drahé zmluvy na košickej obchodnej akadémii, kde učil. Škola ho po pár mesiacoch prepustila.

„Je to podujatie, ktoré je súčasné a pritom úplne v duchu ideálov novembra 1989,“ vraví Ladislav Snopko.

K Paškovi by nešli

Snopko v minulosti organizoval viacero podujatí k desiatemu či dvadsiatemu výročiu novembrových udalostí. Dnes, keď žije v Prahe, by si vyberal skôr menšie spomienkové akcie.

Snopko hovorí, že by nešiel napríklad na Námestie SNP, kde sa majú na pódiu zísť viacerí politici.

„Pripadá mi to ako taká vyvetraná akcia, aj keď určite to nie je taký problém, ako by bol ten koncert na zimnom štadióne.“

Myslí tým zrušený koncert Tublatanky, Majka Spirita či Vaša Patejdla. Plánovali ho na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu Národná rada a jej predseda Pavol Paška.

Nakoniec ho zrušili, keď kapely začali odvolávať svoju účasť pre politizáciu akcie.

Na vystúpenie, ak by sa aj konalo, by lídri revolúcie nešli.

„Pán Paška je súčasťou establišmentu, ktorého lídrom je Robert Fico,“ hovorí Gál. „Čiže človek, ktorý povedal, že si november 1989 nevšimol. Mám zábrany sa strkať k takýmto ľuďom, zvlášť na výročie novembra.“