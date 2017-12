Noční voliči nezvolia nikoho, miestnosti sú v sobotu do ôsmej

Primátorov sme volievali aj dvojdňovo, od roku 2006 už iba v sobotu.

13. nov 2014 o 20:45 Michal Piško

BRATISLAVA. Voliči, ktorí si rozhodovanie nechávajú na poslednú chvíľu, by si v sobotu mali dať pozor, aby voľby nepremeškali.

Voliť sa totiž bude len do dvadsiatej, a nie do dvadsiatej druhej, ako je to v posledných rokoch pri ostatných voľbách.

Bude to tak naposledy, parlament totiž tento rok prijal nový volebný kódex, ktorý začne platiť budúci rok a pravidlá pre všetky voľby zjednotí, čo znamená, že na jeseň 2018 budeme v komunálnych voľbách voliť do dvadsiatej druhej.

Neboli požiadavky

„Pri týchto voľbách sa volí iba v mieste trvalého bydliska a bez voličských preukazov, a tak sa predpokladá, že by dĺžka volebného dňa do ôsmej večer mala byť pre voličov postačujúca,“ hovorí Marta Fabianová z ministerstva vnútra.

Odbor volieb sa podľa nej doteraz nestretol s požiadavkami na predĺženie tohto času.

Čas konania volieb prezidenta, parlamentu, županov, europoslancov i referend je od siedmej rána do dvadsiatej druhej.

Až do roku 2002 sme si však primátorov, starostov a poslancov vyberali v dvojdňových voľbách od piatka od štrnástej popoludní do soboty rovnakého času.

Zákony pri všetkých typoch volieb umožňovali v prípade potrieb otvoriť miestnosti aj skôr, so zatvorením volebných miestností sa hýbať nemohlo. Túto prax nezmení ani nový kódex.

Väčšinou mládež

Podľa dlhoročnej členky okrskových volebných komisií v Trenčíne Ľuboslavy Sedlákovej sa volenie medzi dvadsiatou a dvadsiatou druhou týka najmä mladých voličov a ľudí, ktorí pracujú aj cez víkendy.

„V našom okrsku však bývajú prevažne starší ľudia a tí chodievajú voliť najmä v dvoch vlnách – ráno a pred televíznymi novinami medzi sedemnástou a dvadsiatou,“ hovorí.

Podobné skúsenosti majú aj v Dobšinej. „Po dvadsiatej chodieva zväčša voliť už len mládež, ktorá sa ide do mesta zabaviť,“ vraví členka tamojších volebných komisií Helena Thernová.