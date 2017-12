Smer už hlási, že hoci sa výbor bude nepriznanými príjmami Pašku zaoberať, konanie zamietnu

Vládny Smer podľa Otta Brixiho konanie voči predsedovi parlamentu zamietne, teda bude hlasovať za to, aby sa v ňom nepokračovalo.

14. nov 2014 o 8:59 SITA

BRATISLAVA. Podaním Daniela Lipšica na predsedu parlamentu Pavla Pašku sa parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií bude zaoberať 2. decembra. Potvrdil to predseda výboru a poslanec za SDKÚ Viliam Novotný.

Lipšic Paškovi vyčíta, že v majetkovom priznaní nepriznal príjmy z prevodu obchodných podielov svojich spoločností, ktoré predal v roku 2008, rovnako ani zisky spoločnosti KOMED z rokov 2011 a 2013, v ktorej je Paška jediným spoločníkom.

KOMED podľa Lipšica v roku 2011 dosiahla čistý zisk 100-tisíc eur a v roku 2013 20-tisíc eur. Vládny Smer konanie voči predsedovi parlamentu zamietne, teda bude hlasovať za to, aby sa v ňom nepokračovalo, povedal podpredseda výboru a poslanec za Smer Otto Brixi.

„Ústavný zákon o konflikte záujmov jednoznačne hovorí o tom, že verejný funkcionár musí v majetkovom priznaní uviesť všetky svoje príjmy, aj príjmy z iných činností. Pán Paška porušuje zákon a svoje príjmy zo súkromného podnikania nezverejňuje,“ argumentoval minulý týždeň Lipšic.

Novotný ako predseda výboru uvedie Lipšicov podnet na výbore a bude odporúčať, aby výbor v konaní pokračoval.

„Je to na hrane. Verejný funkcionár podľa zákona o konflikte záujmov uvedie v majetkovom priznaní svoje príjmy za predchádzajúci rok a to z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,“ vysvetlil Novotný.

Keďže zákon o konflikte záujmov je podľa neho deravý ako ementál, dá sa jeho znenie vykladať rôznymi spôsobmi. Podľa jedného pohľadu by mali verejní funkcionári uvádzať všetky svoje príjmy, podľa iného nie, keďže ich zákon explicitne nevymenúva.

Ak by aj výbor dokázal, že Paška v majetkovom priznaní príjmy neuviedol, nehrozila by mu za to žiadna sankcia, keďže ju zákon v tomto prípade neukladá.

„Podľa znenia ústavného zákona je zrejmé, že predseda parlamentu sa nedopustil žiadneho porušenia zákona. Nebudeme sa podieľať na politickom zneužívaní výboru,“ povedal Brixi.