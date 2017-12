Korunný svedok dostal za falošné nahrávky a výpovede deväť rokov

Falošné nahrávky

Povedzte Vilovi, že skôr ako budúci rok nebudú mať to obvinenie (...) Musí si uvedomiť, že keď sa má niečo vykonštruovať, musí to byť dôkladne premyslené. (hlas údajne podobný Mamrákovmu) Nech sa páči, toto je pre vás a pre vašich ľudí od Vila. Je to zalepené, ja som s tým nemanipuloval. Ako mi to Vilo dal, tak to máte.

(údajný sprostredkovateľ Viliama Mišenku)





Povedzte Vilovi, že to treba o niečo navýšiť, nebudem mu ja volať, radšej mu to povedzte.

(hlas údajne podobný Mamrákovmu)





Ak existujú nejaké originálne nahrávky, tak ich všetky od vás odkúpim. Prosím vás, pochopte moju situáciu.

(hlas údajne podobný Mamrákovmu)

Zdroj: Nový čas