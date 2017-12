ÚPN sa zrejme presťahuje na Miletičovu, znova do prenájmu

Ústav sa sťahuje siedmykrát za jedenásť rokov, budovu ministerstva dopravy treba zrekonštruovať.

14. nov 2014 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Ústav pamäti národa (ÚPN) sa z ministerstva dopravy asi presťahuje do priestorov na Miletičovej ulici 19 v Bratislave.

Ústav o tom rokuje s ministerstvom dopravy, ktorému priestory patria.

"Malo by ísť už o siedme sťahovanie ústavu za 11 rokov," povedal agentúre SITA predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Zmluvu o nájme by mal ústav uzavrieť na dva roky, na dlhšie obdobie to neumožňuje zákon. V budove by mal mať ústav dve poschodia.

Priestory podľa Krajňáka musia najprv zrekonštruovať, keďže sú značne poškodené. Opraviť treba okná, musia vymaľovať či nainštalovať svietidlá.

Rekonštrukciu by mal platiť prenajímateľ priestorov, teda rezort dopravy.

Ústav by sa na Miletičovu mal sťahovať na budúci rok.

Náklady na sťahovanie zo strany ÚPN odhaduje šéf ústavu minimálne na 10-tisíc eur, keďže ústav bude musieť vybudovať nové internetové siete, serverovňu a ďalšie veci, potrebné pre fungovanie ústavu.

Predseda správnej rady ÚPN plánuje v blízkom čase kabinet požiadať, aby ústav získal vlastné priestory, v ktorých by sídlil natrvalo a mohol by tam presťahovať aj archív.

"Je veľmi únavné, ak musíte opakovane venovať niekoľko mesiacov hľadaniu nových priestorov a sťahovaniu. Potom sa nemôžete v plnej miere venovať témam, pre ktoré ústav vznikol. Skutočnosť, že ústav nemá stále vlastné priestory, svedčí o vzťahu štátu k ustanovizni, ktorá sa vyrovnáva s obdobím neslobody," konštatoval Krajňák.

Keďže ÚPN navštevujú ľudia, praktické umiestnenie by podľa neho bolo v širšom centre Bratislavy. Archív má ÚPN niekoľko rokov prenajatý na Miletičovej ulici u Saleziánov.