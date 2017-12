Komunálne voľby sa skončili, poznačilo ich kupovanie hlasov

Všetci primátori a starostovia by mohli byť známi hodinu po polnoci.

15. nov 2014 o 7:00 Marek Bažík a tasr, sita

volili sme do ôsmej večer, o dve hodiny kratšie ako v iných voľbách

prvé priebežné výsledky volieb možno očakávať okolo 21:30



všetci primátori a starostovia by mohli byť známi hodinu po polnoci

Minútu po minúte k priebehu volieb sme ukončili. Priebežné výsledky nájdete tu





20:09 Volebné komisie začínajú počítať hlasy. Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mohli objaviť približne o 21.30 h.

20:08 Polícia počas volebného dňa musela preverovať viacero podozrení z kupovania hlasov. Volebná korupcia sa nakoniec potvrdila vo Zvolene a v Žarnovici.

20:01 Takmer všetky volebné miestnosti na Slovensku sa po komunálnych voľbách o 20.00 h zatvorili, iba na troch miestach hlasovanie predĺžia: na košickom Luniku IX bude volebná miestnosť otvorená o 38 minút dlhšie, v obci Svinia v Prešovskom okrese o 45 minút (v obidvoch prípadoch zatvorili volebné miestnosti, aby prešetrili podozrenia z kupovania hlasov) a na škole na Drieňovej ulici v Bratislave o 15 minút (pre výpadok prúdu).

19:59 Voľby v Bratislave boli podľa komisie pokojné, len v niektorých volebných miestnostiach sa však tvorili rady.

19:55 V Prievidzi sa muž dožadoval práva voliť, neskôr napadol policajta. Čítajte viac

19:46 Na základnej škole Drieňová v Bratislave budú volebné miestnosti otvorené o 15 minút dlhšie. Dôvodom je výpadok prúdu, ku ktorému tam došlo po šiestej večer.

19:39 V Prešove bola podľa komisie hodinu pred uzatvorením volebných miestností odhadovaná účasť na komunálnych voľbách iba 25 percent, v Košiciach okolo 30 až 40 percent. (aktualizované 19:57)

19:14 V Zlatých Moravciach údajne chýbajú ľudia v zoznamoch. Čítajte viac

18:53 Napriek dopoludňajším optimistickým odhadom zrejme nebude volebná účasť v Trnave vysoká. Dopoludnia v niektorých volebných miestnostiach museli voliči čakať v radoch, popoludní bola účasť na voľbách nižšia.

18:47 Okolo pol šiestej večer bola v okrsku číslo 10 v Humennom volebná účasť 35 percent.

18:38 Vo Svinej potvrdili, že zatvorili volebnú miestnosť. Voliči dostali lístky s číslami kandidátov, ktorých mali krúžkovať. Polícia prípad vyšetruje, hlasovanie ukončia o 20 minút neskôr. Voľby pred štyrmi rokmi sa tu museli opakovať. Čítajte viac (aktualizované 19:06)

18:28 Strana Sieť má podozrenie, že do volebnej miestnosti v Krškanoch opakovane niekto zváža Rómov. Čítajte viac

18:24 V troch okrskových komisiách v Púchove sa na podnet niektorých členov mestskej volebnej komisie robili paralelné zoznamy ľudí, ktorí odvolili. V zoznamoch bol aj čas volenia a osobné údaje. Prípad bude riešiť polícia. Čítajte viac

18:19 Podozrenie na kupovanie hlasov polícia prešetruje v Žarnovici. Volebná korupcia v Kremnici sa napokon nepotvrdila.

18:04 Podozrenie z kupovania hlasov na Luniku IX sa nepotvrdilo. Voľby doobeda prerušili na 38 minút, o taký čas sa tam predĺži hlasovanie. Čítajte viac

V Svinej zavreli miestnosť

17:58 Podľa informácií Korzára v obci Svinia zavreli volebnú miestnosť, zrejme pre možné kupovanie hlasov.

17:55 V niektorých bratislavských okrskoch voliči čakajú v radoch. "Ľudia sú zmätení množstvom volebných lístkov," vysvetlil člen piatej okrskovej komisie v Devínskej Novej Vsi. Čítajte viac

Voliči čakajú v rade vo volebnej miestnosti v mestskej časti Bratislava - Lamač.

Foto: TASR

17:33 V obci Kvakovce neďaleko vodnej nádrže Domaša došlo k rapídnemu nárastu voličov. Postarala sa o to početná skupina majiteľov chát, ktorí si chaty na poslednú chvíľu zvolili za miesto svojho trvalého pobytu. Obvodná volebná komisia dnes situáciu preverila, podľa nej je zapojenie novousadlíkov do volieb v súlade so zákonom. Čítajte viac

Nespokojní obyvatelia Kvakoviec hovoria s médiami.

Foto: TASR

17:34 Podozrenie, že v Novom Tekove otvorili volebnú miestnosť skôr, v komisii popierajú. Ešte pred siedmou hodinou vraj stihol hlasovať jeden volič. Čítajte viac

17:23 Policajtom sa podarilo odhaliť ďalší prípad volebnej korupcie. Tento raz sa kupovanie hlasov vyskytlo v Kremnici.

17:21 V Banskej Bystrici zaevidovali podnet od členky okrskovej volebnej komisie, ktorá upozornila na rozposielanie esemesiek od kandidáta na poslanca.

17:19 Prvé priebežné výsledky volieb možno podľa Štatistického úradu očakávať okolo 21:30.

17:16 V minulosti sa hlasy kupovali, dnes sme nič nevideli, hovoria Rómovia zo žiarskej osady Pod Kortínou. Čítajte viac

16:49 V Košiciach okolo štvrtej popoludní vo volebnom okrsku v škole na Masarykovej ulici, kam spadá Mestský park, odvolil predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) v sprievode manželky.

16:48 Vo volebných miestnostiach v bratislavskej Vrakuni chcú sedieť ako pozorovatelia aj niektorí kandidáti na poslancov a starostu. Jednotlivé okrskové komisie tak hlasujú, či ich do miestností pustia alebo nie. Predseda mestskej volebnej komisie Patrick Lutter vraví, že zákon to umožňuje, ak to okrsková komisia schváli.

Kupovanie hlasov vo Zvolene

16:41 Banskobystričania spoznajú neoficiálne odhady a meno možného primátora už niekoľko minút po uzavretí volebných miestností. V najväčších okrskoch mesta robia už od rána exit poll. Čítajte viac

16:33 Voľby v Želiezovciach poznačila žltačka. Niektorí voliči si nosia vlastné perá, iní používajú jednorazové rukavice, alebo si ruky pred odchodom z volebnej miestnosti umyjú. Čítajte viac

16:28 Polícia v Prešovskom kraji prijala v súvislosti s voľbami dve trestné oznámenia. Kandidát na starostu obce Torysa mal ponúkať voličom alkohol. Vranovčanka zas tvrdí, že ju ovplyvňovali. Čítajte viac

16:21 Občania Polomky v okrese Brezno majú zatiaľ väčší záujem o komunálne voľby než o súbežné miestne referendum o zriadení obecnej polície. Čítajte viac

Volička v tradičnom miestnom kroji v Podkoniciach.

Foto: SITA

16:07 V Prievidzi zomrel kandidát na mestského poslanca. Čítajte viac

15:58 Okolo jednej popoludní bola v Snine volebná účasť približne 20 percent, teraz sa už blíži k tridsiatim percentám.

15:10 V Michalovciach vo viacerých okrskoch bola k 15.00 hod. volebná účasť okolo 22 percent.

14:49 V šarišských obciach Jarovnice a Svinia polícia musela riešiť viaceré podnety, objavili sa podozrenia z nekalých praktík. Voliči si medzi sebou podávali informácie a posúvali čísla, koho majú voliť. Čítajte viac

14:48 Polícii sa podarilo odhaliť a zdokumentovať kupovanie hlasov vo Zvolene, potvrdila to zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Eva Chmelová. O čo konkrétne išlo, policajti nepovedali. Čítajte viac

14:33 V Kremnici niekto šíril karikatúry kandidátov na primátora počas moratória. Čítajte viac

14:30 Väčšine voličov na Nobelovom námestí v bratislavskej Petržalke trvá 15 až 20 minút, kým sa za plentou rozhodnú, ktorému z kandidátov dajú svoj hlas. Do volebných miestností totiž chodia podľa slov predsedníčky jednej z okrskových komisií nepripravení a často mená kandidátov vidia vo volebnej miestnosti prvýkrát.

Na Luniku IX prerušili voľby

14:28 V trebišovskej rómskej osade je vo volebnej miestnosti plno. Museli poprosiť mestskú políciu, aby voličov púšťala do budovy postupne. Čítajte viac

Člen volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou kráča vedľa sediaceho chlapca v rómskej osade v Trebišove.

Foto: TASR

14:11 Člen volebnej komisie sa musel prezliecť pre nevhodný nápis. Jeho mikinu si všimli ľudia na sociálnej sieti, keď si prezerali fotografie z volieb. Čítajte viac

13:56 V Kysuckom Lieskovci je už od rána priebeh volieb poznačený problémami. Hneď skoro ráno ho narušila návšteva polície. Podnet podal súčasný starosta aj voliči. Čítajte viac

13:37 Voličskú účasť v prvých hodinách dnešných komunálnych volieb označujú vo viacerých mestských častiach Bratislavy za veľmi slušnú. V Karlovej Vsi a Dúbravke museli dokonca pridávať hlasovacie plenty. "Okrem samotného záujmu voličov je dôvodom aj to, že vypisovanie hlasovacích lístkov najmä starším predsa len dlhšie trvá," uviedol zapisovateľ miestnej volebnej komisie. Čítajte viac

13:26 Mestská volebná komisia v Košiciach už riešila niekoľko podnetov - spájanie s referendom, volebné materiály, esemesky aj bilbord. Vydala aj jedno usmernenie. Čítajte viac

13:21 "Volila som ľudí podľa priezvisk, ak mi pripomínali niektoré tam od nás z doliny,“ objasnila svoju voľbu obyvateľka domova sociálnych služieb v Zakvašove. Čítajte viac

13:13 Prezident Andrej Kiska prišiel odvoliť do Popradu, kde má trvalý pobyt. "Keď človek volí seba, tak je voľba relatívne jednoduchá, keď volí druhých, tak uvažovanie je trochu ťažšie," povedal.

video //www.sme.sk/vp/31038/

13:00 V Piešťanoch boli volebné miestnosti pred obedom plné, niekde dokonca ľudia stáli v rade. Čítajte viac

12:37 Na Luniku IX prerušili voľby po tom, čo zistili, že jedna z voličiek za plentou opisovala z papierika, koho má voliť. Policajti ženu vypočuli, lístok jej vraj dal otec jedného z kandidátov na starostu. Po 38 minútach voľby pokračovali. O tento čas sa voľby na košickom Luniku IX predĺžia. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/31039/

Z viacerých miest hlásia vysokú účasť

12:21 Vo Svinej je veľký záujem o voľby, v obci žije takmer polovica rómskych voličov. Pred štyrmi rokmi museli voľby pre nezákonnosť opakovať, tentoraz žiadne podnety nezaznamenali. Čítajte viac

12:13 Dlhé rady sa tvorili aj vo Veľkej Lomnici. Po pol desiatej prišli hlavne ľudia z osady, a to všetci naraz. Čítajte viac

12:06 "Naozaj ma prekvapilo, koľko tu bolo ľudí. Plné chodby a schodiská," povedal obyvateľ Liptovského Mikuláša, ktorý chodí voliť pravidelne. "Myslím, že ani na prezidentských voľbách ich tu toľko nebolo." Čítajte viac

12:02 Okresná volebná komisia rieši podnet v Trstenej. „V okrsku Ústie nad Priehradou, rovno pod nápisom volebná miestnosť, je umiestnený plagát kandidáta na primátora,“ povedala predsedníčka komisie Silvia Hudáčková. „Kázali sme im okamžite ho zvesiť, no výveska je zamknutá a nemajú od nej kľúče.“

11:47 "Účasť je zatiaľ lepšia ako pred štyrmi rokmi, ľudia stále prichádzajú," povedali nám v komisii na trnavskej radnici. Čítajte viac

11:46 Na rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach hlásia pred miestnosťou zástupy čakajúcich ľudí, iné voľby ako komunálne na tomto sídlisku pritom zvykne charakterizovať rekordne nízka účasť. Podľa predsedníčky miestnej volebnej komisie nemuseli riešiť žiadne problémy ani podozrenia z kupovania hlasov. Čítajte viac

Vo volebnej miestnosti na Luniku je plno.

Foto: TASR

11:42 Najmenšia kysucká obec Rudinka má 399 obyvateľov a 10 kandidátov na starostu. Čítajte viac

11:39 Vo Svrčinovci zváža voličov na voľby volebný mikrobus, ktorý avizoval na svojom predvolebnom letáku jeden z kandidátov. Ústredná volebná komisia, ktorá preverovala tento podnet sa vyjadrila, že je to v poriadku, pokiaľ nebude spomínaný kandidát vo vnútri mikrobusu agitovať na svoje zvolenie.

11:32 V Senci obmedzili počet pozorovateľov v miestnostiach na dvoch, Ústredná volebná komisia ich rozhodnutie zrušila. Ľudia si môžu robiť písomné záznamy a môžu tam byť po celý čas. Čítajte viac

11:10 V Martine rozhodujú aj o tom, ktorá z dvoch nosných investičných akcií mesta dostane vo financovaní prednosť v prípade, že si mesto vezme úver. Vybrať si môžu medzi výstavbou kabínkovej lanovky na Martinské hole a rekonštrukciou Vajanského námestia spolu s vybudovaním podzemného parkoviska. Čítajte viac

10:59 Hlas vo voľbách odovzdal vo svojom rodnom Poprade aj prezident Andrej Kiska. Čítajte viac

Prezident s manželkou a synom.

Foto: TASR

10:52 Polícia v Nitre zaznamenala podnet od občana, že v Novom Tekove (okres Levice) otvorili volebnú miestnosť o desať minút skôr. Ešte pred siedmou hodinou vraj stihol hlasovať jeden volič.

10:47 Doobeda odvolili aj traja najväčší favoriti na post bratislavského primátora - Milan Ftáčnik, Milan Kňažko a Ivo Nesrovnal. (aktualizované 12:19)

Pokojný začiatok volieb

10:17 Kandidátka na starostku košickej mestskej časti Pereš má aj cez moratórium bilbord blízko volebnej miestnosti. Volebná komisia nepotvrdila porušenia moratória. Zákon totiž nerieši otázku, čo je bezprostredná blízkosť. Čítajte viac

10:13 Polícia aj dnes dostala podnet, ktorý upozorňuje na údajné kupovanie hlasov. "Protikorupčná jednotka v danom regióne je vonku a dokumentuje takýto prípad," uviedol viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel s tým, že podrobnosti k prípadu nemôže zverejniť. Podľa neho polícia dostala viacero podnetov v súvislosti s volebnou korupciou aj pred samotnou kampaňou. "V podstate sa to už v niektorých regiónoch stáva opakovaným javom."

Prenosná urna v Banskej Bystrici.

Foto: SITA

9:29 V Košiciach už odvolili kandidáti na primátora Richard Raši (Smer) a Rudolf Bauer (KDH, SDKÚ, Nova, SaS, SMK, KDS, OKS, DS, OĽaNO, Sieť, Most). Obaja očakávajú vysoký počet voličov.

8:44 Vo voľbách sa chystajú voliť aj chatári z Vysokých Tatier, vďaka dobrému počasiu nebudú mať problém s presunom do miest trvalého pobytu. O vyslanie členov volebných komisií s urnami na chaty nežiadali, bolo by to komplikované. Čítajte viac

8:30 Podľa Ústrednej volebnej komisie sa hlasovanie začalo pokojne a bez problémov.

8:16 V Košiciach dostala volebná komisia dva podnety. Jeden upozornil na propagačné materiály na magistráte, ďalší na označenie za referendum. Mestská volebná komisia sa nimi bude dnes zaoberať. Čítajte viac

8:12 V Považskej Bystrici sa viacerí prví voliči zastavili cestou z kostola. „Vždy takto chodíme aj s kamarátkou. Najprv kostol, potom voľby,“ povedala volička na sídlisku Stred. Čítajte viac

8:07 Na najväčšom sídlisku Juh v Trenčíne bola v prvých minútach odvoliť zhruba desiatka ľudí. „Účasť záleží od typu volieb, ale dnes očakávame zvýšený záujem voličov. Zatiaľ chodia voliť mladšie aj staršie generácie,“ povedala predsedníčka volebnej komisie Drahomíra Jurišová.

8:04 V troch obciach na Slovensku sa nevolí, nikto v nich totiž nekandiduje ani na poslancov zastupiteľstva, ani na starostov. Ide o Ižipovce (okres Liptovský Mikuláš), Ondavku (okres Bardejov) a Harakovce (okres Levoča).

V siedmich obciach začali skôr

7:56 "Či má zmysel otvoriť volebnú miestnosť o hodinu skôr, ukáže dnešok a podľa toho sa môže obec zariadiť. My to ako komisia až tak neovplyvňujeme," povedal predseda volebnej komisie v Lazanoch Stanislav Cachovan. V obci chodili ľudia skoro ráno voliť najmä pre následné pracovné povinnosti.

7:21 Sedem obcí využilo možnosť otvoriť volebné miestnosti skôr. Od 5:00 hlasujú v Malej Lodine (okres Košice-okolie) a od 6:00 v obciach Lazany (okr. Prievidza), Skalka nad Váhom (okr. Trenčín), Veľká Hradná (okr. Trenčín), Skalité (okr. Čadca), Vyšná Šebastová (okr. Prešov) a Košická Polianka (okr. Košice-okolie). (opravené 7:43)

Prvý volič v obci Lazany.

Foto: TASR

7:16 Štatistický úrad by mal výsledky z prvých miest a obcí začať zverejňovať už okolo pol deviatej večer, všetci primátori a starostovia by mohli byť známi okolo jednej či druhej po polnoci. Zoznamy zvolených poslancov zverejnia až v nedeľu cez deň po oficiálnom vyhlásení výsledkov.

7:11 Právo voliť má zhruba 4,4 milióna voličov. Prvovoličov je podľa odhadov viac ako 28-tisíc. Voliť možno len v mieste trvalého bydliska.

7:07 Vo vôbec prvých komunálnych voľbách v roku 1990 volilo 63,75 percenta voličov, pred štyrmi rokmi to bolo už len 49,69 percenta.

7:05 Sociológ Pavel Haulík z agentúry MVK odhaduje účasť okolo 50 percent. Počet voličov by mohol tentoraz mierne zvýšiť vyhrotenejší spor medzi Smerom a opozíciou. Naopak proti účasti môže hrať skutočnosť, že voľby sú počas trojdňového voľna. Čítajte viac

7:00 Takmer tritisíc slovenských miest a obcí si po siedmykrát v novodobej histórii zvolí nových primátorov, starostov a dovedna aj zhruba 21-­tisíc miestnych poslancov. Volí sa od siedmej ráno, miestnosti sa však ešte poslednýkrát zavrú už o ôsmej večer. Parlament totiž nedávno schválil zákon, ktorý podmienky pre všetky voľby zjednotí a o štyri roky tak už budeme voliť až do desiatej. Čítajte viac