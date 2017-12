V Bratislave bude primátorom Nesrovnal, v Košiciach Raši

Najviac starostov a primátorov tvoria nezávislí, Smer má zatiaľ na radniciach 840 ľudí.

15. nov 2014 o 19:01

Presvedčivé víťazstvo Richarda Rašiho (Smer) v Košiciach zatienil predseda parlamentu Pavol Paška, ktorý oznámil, že odstupuje z postu predsedu Národnej rady

Komunálne voľby priniesli viacero prekvapení: bratislavským primátorom bude nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal (39 % hlasov), v Trnave zvíťazil aktivista Peter Bročka, v Prešove sa nečakane primátorkou Andrea Turčanová. V Banskej Bystrici predpovede naplnil nezávislý Ján Nosko.

V Žiline, Trenčíne a v Nitre zostáva všetko po starom. Primátormi zostali Igor Choma (Smer), Richard Rybníček (nezávislý) a Jozef Dvonč (Smer, SNS, KDH).

Volebná účasť bola 48,48 %, čo je menej ako pred štyrmi rokmi (49,69 %)





3:40 V Starom Meste vyhral Radoslav Števčík, šéfredaktor Bratislavských novín. Starostku Tatianu Rosovú z SDKÚ porazil podľa Novy aj jej kandidát Gábor Grendel.

3:30 Najviac straníckych starostov a primátorov bude mať Smer - 840, nezávislých bude 1086, KDH 122.

2:47 V bratislavskom Starom Meste sú voľby napínavé aj takmer tri hodiny po polnoci. Robert Žitňanský z Novy hlási, že ich kandidát na starostu Gábor Grendel zaostáva o zhruba dvadsiatku hlasov za Radoslavom Števčíkom, šéfredaktorom Bratislavských novín. Predpovedá prepočítanie hlasov, pre množstvo neplatných lístkov. Je stále jasnejšie, že starostka Táňa Rosová z SDKÚ končí.

2:45 V bratislavskej Rači obhájil post súčasný starosta Peter Pilinský (Strana zelených s podporou KDH, Most-Híd, Nova, Sieť).

2:51 Veľkým prekvapením skončili komunálne voľby v Púchove. V najbližších štyroch rokoch povedie mesto nezávislý kandidát Rastislav Henek. Čítajte viac

2:33 V Liptovskom Mikuláši bude primátorom Ján Blcháč za Smer. Po štyroch rokoch sa na post vráti a vymení Alexandra Slafkovského.

2:26 Svojho starostu v Košiciach spoznalo už osem mestských častí. Sedem z nich povedú nezávislí kandidáti, jeden zastupuje Smer. Svojich starostov už majú časti Dargovských hrdinov, Džungľa, Juh, Lorinčík, Myslava, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce a Šebastovce.

2:22 Rašice! Rašice! znelo krátko po jednej hodine po polnoci v štábe Richarda Rašiho. Ten predstúpil pred novinárov spolu s krajským predsedom Smeru Petrom Žigom, aby oznámil víťazstvo v primátorských voľbách v Košiciach. "Som rád, že Košičania si uvedomili, čo sme pre nich počas štyroch rokov urobili. Vnímam to ako záväzok, že chceme spolu všetci meniť Košice ďalej," povedal. Čítajte viac

2:17 V bratislavskom Ružinove zostáva starostom Dušan Pekár z KDH, starostom Petržalky zostáva Vladimír Bajan. V Dúbravke zvíťazil pravicový kandidát Martin Zaťovič.

2:12 V Piešťanoch je primátorom nezávislý Miloš Tamajka.

2:09 V meste Medzilaborce si zvolili zmenu. Na poste primátora vymení Ivana Soleja Vladislav Višňovský (Smer). K urnám prišlo 51,65 percenta Medzilaborčanov.

1:59 Novým mužom, ktorý vystrieda Igora Šajtlavu na primátorskom kresle v Kežmarku je podľa informáciíŠtatistického úradu Ján Ferenčák (Smer, KDH, SNS). Volebná účasť 44,43%.

Rybníček pokračuje ako primátor Trenčína

1:53 Trenčín bude aj najbližšie štyri roky viesť doterajší nezávislý primátor Richard Rybníček.

Richard Rybníček oslavuje. FOTO: TASR

1:44 1:56 Primátor Popradu Anton Danko (nez.) po troch volebných obdobiach v meste končí. V súboji o primátorské kreslo ho porazil Jozef Švagerko (KDH, OĽaNO, SDKÚ, SaS, SNS). Volebná účasť v meste pritom bola iba 35,55. Nezávislý kandidát Ľuboš Tomko zvíťazil aj v Starej Ľubovni.

1:20 V štábe Milana Kňažka už balia aparatúru, namiesto šansónov tu hrá reprodukovaná hudba. Kandidát už k výsledkom dnes nič nepovie, hostia odchádzajú domov. Ľudia z kampane si po napätom čakaní na výsledky oddýchli, dokonca otvárajú pripravené šampanské. Zrejme si chcú pripiť aj na tretie miesto, píše Dušan Mikušovič.

1:19 Vo Vysokých Tatrách sa podľa údajov Štatistického úradu primátorom opäť stal Ján Mokoš (nez.) Volebná účasť 55,52 %. Nezávislého Alexandra Gálfyho porazil len tesne - o vyše sto hlasov. "Je to veľký záväzok voči občanom, ktorí mi dali dôveru, aby sme pokračovali v rozpracovaných projektoch a rozvoji mesta. Teším sa na ďalšiu spoluprácu," uviedol Mokoš.

1:10 Zuzana Ťapáková je sklamaná z prehry Milana Kňažka. Viní médiá. Stále sa podľa nej pýtali na financovanie kampane Kňažka a nepodrobili podobnému "krížovému výsluchu" Nesrovnala. Čítajte viac

1:07 V hoteli Devín sa tlieska. Ivo Nesrovnal sa postavil pred novinárov a poďakoval svojej partnerke, dcérke a všetkým voličom. Bližšie sa vyjadrí, keď budú známe oficiálne výsledky. "Hejteri odišli," tešili sa Nesrovnalovi podporovatelia s modernými účesmi. Atmosféra sa konečne uvoľnila, viacerí si pripíjajú s vínom. O chvíľu budú musieť priniesť nové fľaše.

1:06 Milan Kňažko priznal porážku. Povedal, že zvolenie Nesrovnala nie je dobrá správa pre Bratislavu. "Je spoluzodpovedný za stav tohto mesta minimálne za posledné štyri roky. Je mi to ľúto. Bol som presvedčený, že Bratislava potrebuje zmenu. Ďakujem voličom, ktorí mi dali dôveru." Na ďalšie otázky odpovie až po zverejnení oficiálnych výsledkov.

Primátorom Banskej Bystrice je Ján Nosko

1:05 Nestotožňujem sa s prejavmi extrémizmu. Spolupráca musí mať presne vymedzené hranice a budem ich dodržiavať, hovorí o Marianovi Kotlebovi nový primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Prečítajte si rozhovor

Foto SME - Ján Krošlák

1:05 Primátorom Veľkého Krtíša sa stal Dalibor Surkoš, ktorý kandidoval za Smer a KDH.

1:05 Primátorom Martina sa opätovne stal Andrej Hrnčiar, ktorý kandidoval za Sieť. „Výsledok som prijal s potešením, ale zároveň aj s veľkou pokorou. Nie je jednoduché uspieť v priamych voľbách a po tretí raz zvlášť,“ povedal staronový primátor Andrej Hrnčiar.

1:04 Primátorom Nových Zámkov bude Otokar Klein, ktorý kandidoval ako nezávislý.

1:03 V bratislavských mestských častiach obhájili post starostov Ľubica Kolková v Devíne, Jozef Krúpa v Záhorskej Bystrici a Ján Mrva vo Vajnoroch. Starostku Karlovej Vsi Ivetu Hanulíkovú (Smer) zrejme nahradí Dana Čahojová.

0:58 Milan Ftáčnik po sčítaní troch štvrtín hlasov zagratuloval Ivovi Nesrovnalovi k pravdepodobnému zvoleniu. Nateraz vylúčil, že by pokračoval v celoslovenskej politike.

0:44 Rudolf Bauer hovorí, že kandidoval aj na základe výsledkov župných volieb so Zdenkom Trebuľom (Smer). Tento súboj tesne prehral. Richard Raši je však iný kandidát, ako bol Trebuľa, pripustil Bauer. To, že nekandiduje za starostu Terasy, neľutuje. Sídlisko Terasa je na rozdiel od mesta nastavené dobre. Podľa Bauera sa pod volebný neúspech podpísala aj masívna volebná kampaň protikandidátov Rašiho a Bašistovej.

0:43 Oliver Solga bude opäť primátorom Pezinka (nestranník na kandidátke SDKÚ, OKS, SaS a NOVA s podporou KDH a kandidátov z iniciatívy Spoločne pre Pezinok).

0:41 V Senci je primátorom Karol Kvál – nezávislý s podporou SMK, MOST-HÍD, SDKÚ, Sieť a SMER.

0:39 Amosféra v Kňažkovom štábe je stále chladnejšia. Kandidát aj so štábom odišli z miestnosti, kde doteraz čakali na výsledky spolu s novinármi.

0:38 Na stoloch v Nesrovnalovom štábe pribúdajú poháre s vínom. Skupinka mužov a mladších podporovateľov s modernými účesmi je najhlučnejšia, nahlas sa smejú. Zaznel neopätovaný jedno alebo dvojčlenný potlesk. Nesrovnal sa stále skrýva za dverami s nápisom "Diplomat".

Bauer aj Ftáčnik priznali porážku

Foto SME - Vladimír Šimíček

0:34 Milan Ftáčnik priznal na tlačovke porážku v primátorských voľbách.

0:32 Rudolf Bauer po polovici spočítaných hlasov priznal porážku. Povedal, že na 90 percent asi vyhrá Raši. Podľa neho jednou z príčin neúspechu môže byť, že Bašistová a Dečo sa vzdali neskoro. Predpokladal, že zaváži aj kauza piešťanského CT. Je pripravený Rašimu zagratulovať, ale zdôraznil, že ak Raši hovorí o práci pre Košičanov, mal by odstrániť stranícky klientelizmus. Podľa neho výsledky hovoria o tom, že Košice strácajú punc pravicovej bašty.

0:31 Už tretie volebné obdobie bude viesť mesto Revúca primátorka Eva Cireňová, ktorú nominovala strana Smer.

0:31 Podľa neoficiálnych výsledkov mesto Snina povedie staronový nezávislý Štefan Milovčík. Je to už jeho šieste volebné obdobie.

0:30 Druhé volebné obdobie bude primátorom Považskej Bystrice Karol Janas, ktorý kandidoval za koalíciu Smer, KDH a SDKÚ. Čítajte viac

0:29 U Ftáčnika sú už niektorí z hostí nervóznejši. Kamera Projektu N dostala od muža v modrom saku jednu "otcovskú" po kamere a druhú po mikrofóne.

0:27 Primátorom Bánoviec nad Bebravou bude opäť Marián Chovanec, ktorý išiel do volieb ako nezávislý kandidát. Na druhom mieste skončila jeho súčasná zástupkyňa Mária Hajšová (Smer).

0:25 Primátorom Levíc je Štefan Mišák (Smer, SNS, SZ).

0:23 Novým primátorom Ružomberka je nezávislý Igor Čombor.

0:22 Primátorský post mesta Bardejov obhájil Boris Hanuščák (Smer). Na voľbách sa zúčastnilo 42 percent oprávnených voličov.

0:21 V kresle primátora Žarnovice ostáva aj ďalšie štyri roky Kamil Danko (Smer), ktorý vo voľbách nemal protikandidátov. Účasť bola len 33,75 percenta.

0:18 Nezávislý kandidát Roman Matejov bude opäť primátorom Dolného Kubína.

0:17 Primátorom Topoľčian sa stal Peter Baláž, ktorý kandidoval za Smer a SZ.

0:10 Vo Zvolene vyhrala nezávislá kandidátka Lenka Balkovičová, získala o 572 viac hlasov než súčasný primátor Miroslav Kusein. Čítajte viac

0:06 U Nesrovnala sa znova vyťahuje violončelo.

0:05 Spočítané v Tvrdošíne. Ivan Šaško (nezávislý), ktorý vedie mesto už od roku 1985, vtedy ešte ako predseda miestneho národného výboru, vyhral nad Štefanom Kristofčákom o 324 hlasov.

0:04 Katarína Feldeková spieva v Kňažkovom volebnom štábe šansóny. Niektoré sú smutnejšie, niektoré dokážu prítomných aspoň trochu rozveseliť. Medzi Kňažkovými ľuďmi cítiť nervozitu, šepkajú si, že trend nie je dobrý, no informácie majú väčšinou len z médií.

U Ftáčnika nálada poklesla

0:01 Aj v štábe Milana Ftáčnika si už myslia, že vyhrá Nesrovnal. Ľudovka už nehrá, skoro všetci hostia si posadali. Z vedenia Smeru neprišiel nikto. Ftáčnik nemá dobrú náladu. Novinárom povedal, že sa im vyjadrí okolo pol jednej na prízemí. Opäť odišiel.

0:00 Poslanec za Smer a doterajší primátor Brezna Jaroslav Demian gratuloval k víťazstvu nezávislému Tomášovi Abelovi.

23:58 Banskú Štiavnicu aj naďalej povedie Nadežda Babiaková, kandidátka Smeru, SNS a SMS. Volebná účasť v Banskej Štiavnici bola 45,08 percenta.

23:57 Mal som jeden primátorský bilbord, hovorí o úspechu v Trnave aktivista Peter Bročka. Prečítajte si rýchly rozhovor

23:51 Novinári nakoniec Ftáčnika objavili. Do zeleno vysvietenej komôrky je vidieť zo sály. Fotia cez sklo ako telefonuje. Keď vyšiel, dal si bratislavský rohlíček.

Foto SME - Vladimír Šimíček

23:49 "Počkám si na výsledky, nejdem sa zatiaľ k tomu vyjadrovať," opakuje Milan Kňažko na stále častejšie informácie, že v Bratislave podľa neoficiálnych výsledkov prehráva.

23:47 Strana Smer zatiaľ získala približne tretinu z doteraz spočítaných slovenských samospráv. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom.

Sčítaných je viac ako polovica zápisníc (60,96 percenta). Z 1782 miest, obcí a mestských častí povedú sociálni demokrati 625 samospráv, ďalším 587 obciam budú šéfovať nezávislí kandidáti. Tretí najvyšší počet starostov má zatiaľ KDH (76), nasleduje SMK (60) a Most-Híd (49).

O čosi menej, 45 samospráv má nateraz koalícia Smer a KDH, nasledujú strany SDKÚ (35) a SNS (31). Koalícia Smeru s SNS dosiaľ získala 30 samospráv. Poslednou stranou, ktorá má zatiaľ viac ako 20 miest a obcí, je politický nováčik Sieť (26).

23:41 Nálada u Ftáčnika napriek muzikálovým melódiám klesá. Väčšina sály má v rukách mobily a čuduje sa nad informáciami, že by mohol Nesrovnal vyhrávať. Vlastné neoficiálne informácie vraj nemajú, alebo sa apoň tak tvária. Ftáčnik kamsi zmizol, hoci bol celý večer v sále. Má za ňou vlastnú komôrku, do ktorej však doteraz takmer nechodil.

23:40 Doterajší primátor Sabinova Peter Molčan pokračuje vo funkcii. Kandidoval za koalíciu Smer, SNS, KDH. Volebná účasť v meste bola 37,99 percenta.

23:36 Rašimu v jeho tíme chcú prví ľudia gratulovať. On to zatiaľ neprijíma, čaká na oficiálne výsledky. Ak vyhrá, pripije si vraj vodou z vodovodu.

23:35 Kandidátka Siete Katarína Macháčková vyhrala v Prievidzi historickým počtom hlasov, teraz ich má vyše 9-tisíc. Čítajte viac

23:33 Primátorom okresného mesta Stropkov sa stal nezávislý kandidát Ondrej Brendza. Volebná účasť v meste bola 48,67 percenta. Vystrieda Petra Obrimčáka zo Smeru.

23:32 V hlavnom meste Bratislave podľa neoficiálnych informácií po sčítaní polovice zo 400 okrskov víťazí v primátorských voľbách nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal. Podľa výsledkov z 200 okrskov je podľa zdrojov SITA druhý zatiaľ Milan Ftáčnik a tretí Milan Kňažko.

23:30 Primátorom Dunajskej Stredy sa stal Zoltán Hájos, ktorý kandidoval za SMK-MKP.

23:27 V obci Štrba si podľa priebežných výsledkov Štatistického úradu dôveru voličov opäť obhájil pôvodný starosta Michal Sýkora (nez.). Účasť voličov bola 38,66 %.

Igor Choma je primátorom Žiliny. Foto - TASR

Igor Choma bude opäť primátorom Žiliny

23:22 Priebežné výsledky u Nesrovnala zaujali hlavne novinárov. Zazneli dve tlesknutia dvoch rúk. Na veľkoplošnej obrazovke bol najprv niekoľko sekúnd zaseknutý záber na Petra Bielika.

23:20 Novým primátorom Trnavy sa podľa neoficiálnych výsledkov stal nezávislý kandidát Peter Bročka. Rozhovor s ním prinesieme na trnava.sme.sk už v najbližších minútach. Sám Bročka hovorí, že počká na zloženie mestského zastupiteľstva.

23:20 Senický volebný duel o post primátora podľa neoficiálnych volebných výsledkov vyhral nezávislý kandidát Branislav Grimm. Súčasný primátor Ľubomír Parízek tak po šestnástich rokoch vo vedení radnice končí. Čítajte viac

23:16 Primátorom Myjavy bude už po štvrtýkrát Pavel Halabrín, nezávislý kandidát.

23:15 Kňažko zatiaľ Ftáčnika poráža aspoň v počte celebrít a známych ľudí. Kým Miro Kern u súčasného primátora zatiaľ nikoho nespoznáva, na Mlynské Nivy prišiel po Zuzane Ťapákovej aj spisovateľ Ľubomír Feldek.

23:14 Primátor Žiliny Igor Choma (Smer) sa krátko pred 23:00 vyhlásil za víťaza. Zo 79 okrskov je zrátaných 72 okrskov, z toho len v 13 nevyhral. Čítajte viac

23:12 Nováky majú po 24 rokoch nového primátora, je ním Daniel Daniš, ktorý sa o primátorský post snažil už štvrtýkrát. Čítajte viac

23:11 Primátorkou Lučenca sa stala Alexandra Pivková, ktorá kandidovala ako nezávislá.

23:10 Primátorom Partizánskeho sa v sobotňajších komunálnych voľbách stal Jozef Božik, ktorý kandidoval ako nezávislý.

23:09 Primátorom Svidníka sa v sobotňajších komunálnych voľbách stal Ján Holodňák, ktorý kandidoval ako nezávislý. Na voľbách sa v Svidníku zúčastnilo 48,32 percenta voličov.

23:06 V Spišskej Starej Vsi bol za primátora zvolený opäť Jozef Harabin (nez.). Od svojich voličov dostal 599 platných hlasov. Volebná účasť bola 55,14. %

Dvonč je opäť primátorom v Nitre, Ostrihoňová sa vracia v Moravciach

23:24 Kontroverzná bývalá primátorka Serafína Ostrihoňová sa vracia na radnicu v Zlatých Moravciach.

23:00 V Nitre bude opäť primátorom Jozef Dvonč (Smer, SNS, KDH). Zo štábu sa už všetci postupne vytratili, víťazstvo považujú za jasné.

Jozef Dvonč. Foto SME - Tomáš Holúbek

22:58 V Žiari nad Hronom obhájil post primátora nezávislý kandidát Peter Antal.

22:56 Svojho starostu v Košiciach pozná ďalšia mestská časť - Sídlisko Ťahanovce. Najbližšie štyri roky ju bude viesť Cyril Betuš (nezávislý). Účasť v tomto volebnom obvode dosiahla 27,49 percenta.

22:52 Sieť sa teší.

22:50 Riaditeľ dopravného podniku Belfi sa najprv schovával pred kamerou SME a potom si zakryl tvár rukou. U Ftáčnika je to stále bez celebrít, alebo aspoň bez takých, ktoré Miro Kern pozná.

22:49 Do štábu Milana Kňažka pred malou chvíľou prišla bývalá riaditeľka televízie Markíza Zuzana Ťapáková. Kňažko ju privítal a vybozkával, ona prezradila, že chcela prísť skôr, no vraj zablúdila.

22:47 Vo Vrábľoch vedie dlhoročný primátor Tibor Tóth.

22:45 Fotografi majú veľkú radosť, lebo Ftáčnik začal spievať s ľudovkou. Je to taký súkromný koncert, lebo s ňou spieva sám. Niektorí pritomní si začali lepiť reflexných smajlíkov na odevy, aj keď nikam nejdú.

Foto SME - Vladimír Šimíček

22:42 V Zlatých Moravciach údajne zaznamenáva prepad súčasný primátor Peter Lednár. V mestskej časti Prílepy vedie kontroverzná exprimátorka Serafína Ostrihoňová, píše z Moraviec Tomáš Holúbek.

22:41 Do hotela Devín, kde čaká na výsledky Ivo Nesrovnal, prišiel aj kandidát na starostu Petržalky Ján Hrčka (nezávislý). Vraví, že prišiel len na chvíľu, pôjde ešte za kandidátmi z Našej Bratislavy. "Zastavil som sa, lebo som bol pozvaný a chcel som popriať veľa šťastia, budeme ho všetci potrebovať," smeje sa.

22:35 Futbal sa už skončil, takže Milan Ftáčnik a ani zvyšok sály sa nemá na čo pozerať. Z bratislavských volebných miestností sem totiž neprišli zatiaľ žiadne výsledky. Fotografi posledné dve minúty futbalu čakali s objektívmi namierenými na Ftáčnika, aby mali nejakú živú fotku. Urobil im radosť pretože sa výrazne zazubil a povedal: "Jupí, je to tam."

22:28 "Nepokúšam sa o funkcie," povedal na krátkom brífingu bývalý minister zahraničných vecí, bývalý minister kultúry, bývalý prezidentský kandidát a teraz uchádzač o post primátora Bratislavy Milan Kňažko. Ak vraj nevyhrá, v Bratislave nepríde k zmene a bude to škoda pre mesto.

Kňažko pred chvíľou poprosil kolegov, aby obrazovku prepli na TA3. Zostal zaskočený, lebo spravodajská televízia namiesto priebežných výsledkov vysiela výsledky NHL.

Milan Kňažko. Foto SME - Gabriel Kuchta

22:24 Bývalý šéf Rady STV a mimovládky IVO Miro Kollár má blízko k víťazstvu v Hlohovci. Na Facebooku hlási, že po spočítaní 16 z 18 okrskov výrazne vedie.

22:23 Podľa neoficiálnych výsledkov paralelného zrátavania hlasov podľa jednotlivých volebných okrskov v Košiciach má zatiaľ Richard Raši výrazný náskok pred najväčším konkurentom Rudolfom Bauerom (KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SMK, KDS, OKS, DS, OĽaNO, Sieť a Most-Híd).

22:21 "Som naozaj prekvapená z výsledkov. Ďakujem Prešovčanom, že prišli a vybrali si hodnoty," reagovala budúca primátorka Prešova Andrea Turčanová. Čítajte viac

22:19 Kandidátka na primátorku a poslankyňu v Trenčíne Danica Birošová sleduje priebežné výsledky vo svojej právnickej kancelárii. Spoločnosť jej robí aj jej päťnásťročný vnuk.

22:18 V Trnave po spočítaní polovice okrskov vedie aktivista Peter Bročka. Má bradu, klobúk a prišiel voliť na bicykli. Kandidáti pravice a Smeru výrazne zaostávajú

22:15 Nesrovnal sa už s jedným z podporovateľov bavil o predbežných výsledkoch. "Niečo viem, ale je to predčasné. Zatiaľ to vyzerá dobre, ale všetko sa ešte môže zmeniť," hovorí.

22:14 Vo volebnom okrsku číslo 27 v Poprade porazil súčasného primátora Antona Danka (nez.) Jozef Švagerko (KDH, OĽaNO, SDKÚ) tesne, len o tri hlasy. Anton Danko získal 182 hlasov, Jozef Švagerko 185.

22:05 Nálada sa zlepšuje v košickom tíme Richarda Rašiho, pribúdajú im okrsky, v ktorých vyhral on. Zatiaľ z jeho štábu aj zo štábu Rudolfa Bauera prichádzajú podobné správy.

22:04 Podporiť Milana Kňažka v Bratislave prišiel aj herec Matej Landl. Kandidátovi ľudia núkajú šampanské už aj novinárom, šéfovia štábu nervózne prešľapujú miestnosťou. Čaká sa na prvé čísla.

22:00 Kandidát na trenčianskeho primátora Richard Rybníček čaká na výsledky v centre mesta. Odvolil už dopoludňajších hodinách. Celý deň trávil v spoločnosti svojej manželky.

Hagyari priznal porážku, Prešov má primátorku

21:58 Doterajší primátor Prešova Pavel Hagyari prišiel do svojej volebnej centrály okolo trištvrte na desať a priznal porážku. Zagratuloval protikandidátke Turčanovej k výhre vo voľbách. Na štábe sa prelievajú slzy, aj keď ho jeho verní vítali potleskom. Čítajte viac

Nová prešovská primátorka. Foto - TASR

21:57 U Iva Nesrovnala sa hrá na violončele. Aj keď na ňom vraj vie hrať, kandidát na primátora ho v rukách nedrží.

21:53 V ďalšom košickom okrsku na Bernolákovej vyhral pravicový kandidát Rudolf Bauer, rovnako tak v jednom okrsku na Severe a podľa neoficiálnych informácií pribúdajú ďalšie.

21:53 Pravdepodobná budúca prešovská primátorka Andrea Turčanová na novinársku otázku, či už oslavuje, s úsmevom odpovedala: "Počkajme si na oficiálne výsledky." Jej náskok pred Pavlom Hagyarim je zrejme už nezvratný, na štábe pravice už oslavujú víťazstvo ako hotovú vec.

21:50 Podľa priebezňých výsledkov získal najviac obcí Smer. Zo 169 obcí povedú sociálni demokrati 75 samospráv, ďalším 37 obciam budú šéfovať nezávislí kandidáti. Tretí najvyšší počet starostov má zatiaľ KDH (10), nasleduje SMK (7).

21:49 Aj keď Nesrovnal hovoril, že hostia by mali prichádzať po deviatej, v konferenčnej miestnosti hotela Devín je aj pred desiatou najznámejší novinár Eugen Korda.

Ivo Nesrovnal s violončelista Eugenom Prochácom.

Foto SME - Tomáš Benedikovič

21:47 Primátor Milan Ftáčnik má dlhšiu debatu s riaditeľom bratislavského dopravného podniku Ľubomírom Belfim. Ftáčnik dnes pije biele víno. Zatiaľ ho decentne usrkáva. Je stále bez celebrít a "smerákov".

21:44 V tíme Richarda Rašiho (Smer) je viacero ministrov, aj predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Všetci tipujú víťazstvo Rašiho.

21:35 Niektorí ľudia vo volebnom štábe Milana Kňažka buchli prvé šampanské. Samotný kandidát na otázku, či to ešte nie je predčasné, povedal, že to je len pre hostí a on sám pije vodu. Futbalistov na obrazovke už vystriedal moderátor TA3 Peter Bielik.

21:30 "Toto je neskutočné, skvelé, slovenský príbeh," smeje sa Ftáčnik pri druhom slovenskom góle do bránky Macedóncov. Hostia zatiaľ ujedajú z teplého pultu.

Turčanová vedie pred Hagyarim

21:28 Vo volebnej centrále Andrey Turčanovej už začína prešovská pravicová koalícia oslavovať. Neoficiálne už majú informácie z približne polovice volebných okrskov a náskok pravicovej kandidátky pred súčasným primátorom Pavlom Hagyarim je obrovský.

21:27 Podľa prvých výsledkov vyhráva v Trnave aktivista Peter Bročka. Informoval o tom portál Trnava Live.

21:25 V štábe kandidáta na košického primátora Richarda Rašiho (Smer) na Moldavskej ulici je asi sto ľudí. Vládne optimistická nálada. Pred chvíľou prišiel predseda Národnej rady Pavol Paška. Novinári majú vyhradenú osobitnú miestnosť.

21:20 V Prešove sa črtá v súboji o primátora veľké prekvapenie. Neoficiálne je zrátaných vyše 10 mestských okrskov, iba v jednom zatiaľ vyhral súčasný primátor Pavol Hagyari. Vo zvyšných ho suverénne porazila kandidátka pravice Andrea Turčanová.

21:19 Prvé výsledky z Bratislavského kraja: vo Vysokej pri Morave je starostom Dušan Dvoran (Smer), v Hurbanovej Vsi Ľubomír Petrák (Smer) a v Novom Svete Dušan Šebeň (nezávislý).

21:18 Milan Kňažko nakoniec do štábu prišiel už teraz. Kravatu má prúžkovanú. Doteraz sa v miestnosti pozeral futbal, no Kňažko svojich ľudí poprosil, aby to prepli na box. Okrem športu tu však bude počuť aj muzika, v rohu miestnosti sú pripravené klávesy, videli sme aj saxofón. Hrať však zrejme nebude kandidát, ale dcéra Ľubomíra a Oľgy Feldekovcov, Katarína.

21:13 "Čo keď nám po vyhlásení výsledkov guláš nebude chutiť? Dajme si ho teraz," vyzval partičku horúci favorit na nitrianskeho primátora Jozef Dvonč.

21:08 Neoficiálne výsledky primátorských volieb v Prešove po zrátaní niekoľkých okrskov v meste zatiaľ ukazujú v prospech Andrey Turčanovej. Nálada na štábe úradujúceho primátora Pavla Haygariho v kaviarni na Hlavnej ulici je skleslá, primátor sa stále neukázal.

21:07 Ftáčnik mal prvý krátky brífing. Verí si, hoci výsledok bude podľa neho tesný. Povedal, že okrem ľudí zo štábu sú tu aj odborári. Z celebrít tu je iba speváčka a zabávačka z iných čias Maja Velšicová, takže stav je asi stále 0:0. Má prísť ešte minister obrany a šéf Smeru v Bratislave Martin Glváč.

21:05 V bratislavskom štábe Iva Nesrovnala je miestami viac počuť cinkanie tanierov a príborov, ako slová prítomných. Z reproduktorov znie Killing Me Softly od The Fugees.

Štatistický úrad začal zverejňovať prvé výsledky

21:00 Hlavným vyzývateľom a favoritom primátorských volieb v Bratislave je Milan Kňažko. Posledný prieskum Focusu mu dával náskok päť a pol percenta. Na výsledky bude čakať vo svojom štábe na Mlynských Nivách, no príde až pred desiatou. Na farbu jeho kravaty si teda bude treba počkať. V okolí je pokoj, pred budovou len z času na čas zastane nejaké terénne auto a vyskočí z neho nejaký ten Kňažkov podporovateľ či člen štábu, píše Dušan Mikušovič.

20:52 V štábe košického pravicového kandidáta Rudolfa Bauera vládne uvoľnená atmosféra, pozerá sa futbal, žiadne odhady zatiaľ nie sú k dispozícii.

20:49 Štatistický úrad už zverejnil prvé výsledky. V Prešovskom kraji sa stal starostom Valentoviec Michal Firkaľ (Smer) a starostom Vápeníka Jaroslav Krajkovič (Smer). V Banskobystrickom kraji sú výsledky za obec Turecká, zvíťazil nezávislý kandidát Ivan Janovec. V Košickom kraji v obci Ardovo zvíťazil nezávislý kandidát Daniel Fábián.

20:45 Volebné miestnosti sa uzavreli aj v obci Svinia v okrese Prešov, kde počas soboty prerušili voľby pre podozrenie z kupovania hlasov. Hlasovalo sa až do 20.45 hodiny.

20:42 Nitriansky župan Milan Belica potriasol pravicou úradujúcemu primátorovi Nitry Dvončovi. Priniesol mu darček. Na otázku, čo v ňom je, Dvonč so smiechom povedal: "Memorandum o spolupráci."

20:38 Nálada na štábe prešovskej primátorskej kandidátky Andrey Turčanovej (KDH + pravicová kolalícia) stúpla potom, ako zistili prvé výsledky z dvoch mestských okrskov. Podľa neoficiálnych informácií v nich Turčanová vedie nad úradujúcim primátorom Pavlom Haygarim (nezávislý)



20:38 Milan Ftáčnik dáva ochotne prvé rozhovory. Verí, že sa dnes večer bude tešiť, je "vyrovnaný" a napäto nevyzerá. O súperoch veľmi hovoriť nechcel, iba to, že hlavní sú dvaja. Pozval vraj hlavne ľudí, ktorí mu pomáhali v kampani a uvidí, kto ďalší príde. Celebríty tu zatiaľ nevidí a ani Rozin ešte nezaskočil. Hostia s novinármi preberajú kurzy na Ftáčnika v stávkových kanceláriách. Ľudovka ukončila prvé kolo a kávičkuje, píše Miro Kern.

Foto SME - Miroslav Kern

V Martine podľa exit pollov vedie Hrnčiar

20:34 V Bauerovom štábe v Košiciach je viacero komunálnych politikov, prišiel aj bývalý reprezentant v behu Jozef Plachý. Bauer deň strávil s manželkou na Silickej planine. Pred štyrmi rokmi bola účasť 33 percent, teraz dúfa vo vyššiu, okolo 40 percent. Myslí si, že vyššia volebná účasť by mohla byť v jeho prospech.

20:33 Exit poll v Martine favorizuje Andreja Hrnčiara, kandidáta Siete. Získal v ňom 39 percent, Peter Vons a Pavol Zemko majú zhruba 15 percent. Čítajte viac

20:31 Vo volebnej centrále Milana Ftáčnika v bratislavskej Inchebe je len zopár ľudí. Primátor - vyzývateľ - víta návštevníkov, ktorí prichádzajú do budovy podnikateľa Alexandra Rozina. Novinárov posielajú na niektoré z deviatich vyhradených miest. Aj stoličiek pre hostí je pomenej. Asi sa počíta, že sa bude tancovať. Pri okne vyhráva ľudovka. Začala clivými melódiami. Primátor si zatiaľ ťuká do laptopu. Náladu má dobrú a kravatu červenú. Čítajte viac

20:29 Pravicový kandidát na košického primátora Rudolf Bauer prišiel na štáb na Moyzesovej ulici takmer presne s úderom ôsmej hodiny. Postupne začínajú prichádzať jeho podporovatelia.

20:26 Primátorom Banskej Bystrice sa zrejme stane Ján Nosko, nezávislý kandidát s podporou Smeru, SDKÚ, SNS a SMS. V exit polle získal 35 percent. Čítajte viac

Ján Nosko (vľavo). Foto SME - Ján Krošlák

20:18 Ústredná volebná komisia evidovala počas dňa dva prípady volebnej korupcie alebo marenia volieb – vo Zvolene a Žarnovici. Celkovo zaznamenala do tejto chvíle 29 podnetov od občanov,“ potvrdila krátko po 20.00 h zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová.

20:16 Menšie problémy nastali v obci Malý Slivník v okrese Prešove, kde sa podvečer do volebnej miestnosti nahrnulo veľa ľudí naraz a komisia nevedela, či stihnú všetci odvoliť do 20.00 h. Miestnosť nakoniec uzavreli rovnako ako na iných miestach.

20:14 Primátorom Trenčína by mal s prehľadom zostať Richard Rybníček. Podľa exit pollu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka získa zhruba 58 percent hlasov.

20:00 Volebné moratórium sa skončí zatvorením volebných miestností o 20.00 h. Výnimkou bude košické sídlisko Lunik IX., kde bude volebná miestnosť otvorená o 38 minút dlhšie. Predpoludním tam prerušili hlasovanie, jedna volička tam opisovala na hlasovací lístok z lístočka s menami kandidátov, čo dostala vonku.

Volebná miestnosť bude dlhšie otvorená aj v obci Svinia pri Prešove, kde žije početná rómska komunita.

Volebná miestnosť tam zatvorili na 20 minút, aby prešetrili podozrenia z kupovania hlasov.

O 15 minút dlhšie bude otvorená aj volebná miestnosť v bratislavskej mestskej časti Ružinov na ZŠ Pavla Marcelyho. Voľby tam prerušili pre výpadok prúdu.

