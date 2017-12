Smer hľadá Paškovho nástupcu, spomínajú sa Maďarič a Richter

Predsedu Národnej rady vyberú zrejme do dvoch dní a zvolia o týždeň.

16. nov 2014 o 13:35 SITA, Miroslav Kern

BRATISLAVA. Najužšie vedenie Smeru vyberie nástupcu šéfa parlamentu Pavla Pašku zrejme už v utorok a v strane sa zatiaľ uvažuje len o dvoch kandidátoch.

Prvým je minister práce a generálny manažér strany Ján Richter. Straníci vyzdvihujú, že má dlhoročné skúsenosti s parlamentom, úzke väzby na Roberta Fica a najmä, že má v poslaneckom klube Smeru dostatočnú autoritu a rešpekt.

Nebolo by však jednoduché vybrať jeho nástupcu. Ministrom by sa mohol stať niektorý zo štátnych tajomníkov – Jozef Burian alebo Braňo Ondruš. No to vo vedení strany zrejme nechcú.

Druhým diskutovaným Paškovým nástupcom je minister kultúry Marek Maďarič, ktorý však už nemá také silné väzby s Ficom, straníckymi štruktúrami a jeho hendikepom je údajne menšia autorita medzi poslancami.

Nájsť náhradu za Maďariča by však bolo jednoduchšie. Keďže kultúra nie je kľúčový rezort, mohol by zaňho nastúpiť niektorý z poslancov, prípadne by Fico oslovil niekoho, kto nie je priamo z prostredia Smeru. Štátny tajomník Ivan Sečík je neznámy a nevýrazný, a preto je podľa informácií zo Smeru prakticky bez šance.

O tom, že by Pašku nahradil niektorý z poslancov, sa v strane veľmi neuvažuje a aj Ficove výroky naznačujú, že druhý najvyšší ústavný činiteľ bude z najužšieho vedenia strany.

Nástupcu by mali zvoliť 25. novembra. Fico povedal, že by to mal byť jeden z prvých bodov schôdze, ktorá sa má venovať najmä štátnemu rozpočtu.