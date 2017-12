Procházka: Prispeli sme k porážke Ftáčnika, víťazná fotka mi nechýba

Predseda Siete Radoslav Procházka sa raduje aj z toho, že Smer nezískal Bratislavu a Prešov.

17. nov 2014 o 16:34 Dušan Mikušovič





Ako dopadli voľby pre Sieť?

„Podľa toho, s čím výsledok porovnávate. Ak by ste to porovnali s inými stranami, ktoré boli v minulosti v podobnej situácii, čiže na začiatku svojej existencie, mohol by som skákať tri metre do výšky, lebo sme mnohonásobne ďalej. Osobne som mal očakávania vyššie, preto som s niektorými čiastkovými výsledkami otvorene nespokojný, no z celkového pohľadu som skôr spokojný. Viaceré rozhodnutia, ktoré sa rodili ťažko, v zásadných hodnotových veciach, napríklad či je dôležitejší úspech Siete, alebo postaviť sa niečomu, čo považujeme za zlé pre krajinu, nás vnútorne zomkli.“

Konkrétnejšie, s čím ste spokojný a s čím nie?

„Keď prišli výsledky z Prešova a Bratislavy, bol som nadšený. Košice a Žilina mi na chvíľu spôsobili depku, no na druhý deň som sa pozrel na to, že po troch týždňoch od nášho snemu do odovzdania kandidačných listín máme mnoho desiatok vlastných starostov. Dokopy tých ľudí, ktorí kandidovali s podporou Siete a dostali poverenie do služby, je vysoko nad tisíc. Ak sa oslobodím od vlastnej subjektívnej perspektívy, tak je to výborný výsledok. Fakt je ten, že aj u nás v strane sú ľudia, ktorí sú presvedčení, že moje osobné očakávania sú príliš vysoké, no strán, ktoré si položia latku na zem a potom sa tešia, že ju prekročili, je tu dosť. Chcem stavať latku vysoko, aj s rizikom, že do nej niekedy trepneme hlavou.“

Povedali ste, že vás v Bratislave výsledok nadchol. Čo vás tak nadchýna na tom, že váš kandidát skončil tretí?

„Milan Kňažko bol kandidát, s ktorým prišlo KDH a ktorého sme my podporili preto, že to v danej chvíli vyzeralo tak, že má najväčšiu šancu vymeniť kandidáta podporovaného vládnou stranou. To, že si to nakoniec bratislavský volič rozmyslel a dal prednosť Ivovi Nesrovnalovi, pre mňa nie je dôvod na žiadnu ľútosť. Aj profilovo je Ivo Nesrovnal Sieti bližší.“

Ak je vám Ivo Nesrovnal bližší, prečo ste ho nepodporili? Mali ste k tomu veľmi blízko.