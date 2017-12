Polis: Smer a Sieť si držia zisky, SDKÚ klesá k trom percentám

SDKÚ je v prieskumoch Polisu mimo parlamentu a ďalej klesá, Smer si drží zhruba 36 percent, Sieť takmer 12.

18. nov 2014 o 11:38 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, ich víťazom by sa s podporou 36,9 percenta stala strana Smer.

Druhou najsilnejšou stranou by bola strana Sieť so ziskom 11,7 percenta.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA, ktorý urobili od 10. do 16. novembra na vzorke 1 473 respondentov.

V parlamentných laviciach by sedeli aj zástupcovia ďalších štyroch strán.

KDH by volilo 9 percent respondentov, Most by získal 8,7 percenta, OĽaNO 7,5 percenta a SMK 5,6 percenta.

Najsilnejšia strana Smer by tak mala 70 mandátov, Sieť by v národnej rade zastupovalo 22 poslancov, KDH by získala 17 mandátov, Most 16 mandátov, OĽaNO 14 a SMK 11.

Potrebnú päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu by nedosiahli strany SNS (4,8 percenta), SaS (4,5 percenta), NOVA (3,2 percenta) ani SDKÚ (tri percentná).

Preferencie sú vyrátané z 51 percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 26 percent respondentov, voliť by nešlo 23 percent.