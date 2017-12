Prieskum: Socializmus by už väčšina Slovákov nechcela

S vývojom po novembri 1989 je nespokojných vyše 60 percent Slovákov, ukazuje prieskum agentúry Polis.

18. nov 2014 o 15:20 SITA

BRATISLAVA. Väčšina Slovákov by už socializmus ako politický režim nechcela, preferujú súčasnú parlamentnú demokraciu.

Podľa prieskumu agentúry Polis by si 58,4 percenta opýtaných v prípade možnosti výberu zvolilo ako politický režim pre našu krajinu parlamentnú demokraciu.

Na druhej strane, socializmus by chcelo 21,1 percenta respondentov. Vybrať by si nevedelo 7,6 percenta účastníkov prieskumu a 12,9 percenta odpovedalo, že im je to jedno.

Agentúra Polis Slovakia tiež zisťovala, koľko ľudí považuje socializmus za prekonaný režim.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že za prekonaný ho považuje 30,2 percenta opýtaných, 44 percent účastníkov prieskumu si myslí, že prekonaný ešte nie je a 25,8 percenta respondentov nevedelo odpovedať.

S celkovým vývojom spoločnosti po novembri 1989 je spokojných 31,8 percenta opýtaných, nespokojných je 63,9 percenta, odpovedať nevedelo 4,3 percenta respondentov.

Viac než polovica účastníkov prieskumu (55,2 percenta) si tiež myslí, že žijeme v slobodnej spoločnosti. Naopak, 41,7 percenta opýtaných je presvedčených, že naša spoločnosť slobodná nie je. Na otázku nevedelo odpovedať 3,1 percenta respondentov.

Agentúra Polis Slovakia vykonala prieskum od 10. do 16. novembra na vzorke 1 473 respondentov starších ako 18 rokov.