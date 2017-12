Pašku by mal nahradiť minister, spomínajú sa štyria

Najčastejšie sa hovorí o Marekovi Maďaričovi, premiér mal spomenúť aj Jána Richtera, Martina Glváča a Roberta Kaliňáka.

18. nov 2014 o 12:20 SITA, Miroslav Kern

BRATISLAVA. Smer si v utorok určil na výber nástupcu Pavla Pašku vo funkcii šéfa Národnej rady 48 hodín, vláda zasa posunula tradičný termín zasadnutia zo stredy na štvrtok.

Zatiaľ je jasné len to, že nástupcom Pašku bude v parlamente ako poslanec Ján Babič.

Paška rezignoval po sérii protestov proti nemu a predraženom nákupe v zdravotníctve.

Premiér a predseda strany Robert Fico podľa informácií SME na stretnutí predsedníctva strany spomenul štyroch kandidátov. Všetci sú z vlády.

Do úvahy prichádzajú podpredseda strany a minister kultúry Marek Maďarič, generálny manažér strany a minister práce Ján Richter, krajský predseda a minister obrany Martin Glváč a podpredseda a minister vnútra Robert Kaliňák. Jeho vymenovanie pravdepodobné nie je.

Najväčšie šance majú Maďarič alebo Richter.

V prípade ministra práce si v Smere uvedomujú, že bude ťažké nájsť jeho nástupcu. Pokiaľ by do Národnej rady odišiel Maďarič, na jeho miesto by nástupcu hľadali ľahšie.

Problematické by to nemuselo byť ani na ministerstve obrany, keďže v Smere tento rezort nepovažujú za kľúčový.

