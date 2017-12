Primátor Hlohovca Kollár: Zo strán sú voliči frustrovaní, my sme mali príbeh

Volebný úspech Miroslava Kollára ukazuje, ako nezávislí kandidáti v komunálnych voľbách porážali zavedené strany.

18. nov 2014 o 20:22 Matej Dugovič

Volebný úspech nového primátora Hlohovca Miroslava Kollára ukazuje, ako nezávislí kandidáti v komunálnych voľbách porážali zavedené strany. V Hlohovci v parlamentných voľbách v roku 2012 získal Smer polovicu hlasov, teraz riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Kollár s partiou nezávislých poslancov ovládli radnicu i zastupiteľstvo a Smer nemá ani poslanca.

Prečítajte si tiež: Znechutenie ľudí zo strán sa prejavilo najmä v mestách

Ste Hlohovčan, ale pracujete v Bratislave. Prečo ste kandidovali za primátora v rodnom meste?

„Tá práca nie je taká, že som dennodenný Bratislavčan. Rozhodnutie bolo jednoduché. Pred dvoma rokmi sme začali riešiť skládku za mestom, ktorá začala horieť. Jej majitelia ju chceli rozširovať. Vtedy sme zistili, že v úradoch nesedia ľudia, ktorí by nám vychádzali v ústrety a obhajovali záujem obyvateľov. V istej chvíli sme si povedali, že takto to ďalej nejde a nebudeme sa do šesťdesiatky dohadovať s úradníkmi.“

Miroslav Kollár Od roku 2000 pôsobil ako analytik IVO, v januári mu začal šéfovať,

v deväťdesiaych rokoch pracoval ako novinár, neskôr riadil agentúru SITA,

ako aktivista bojoval proti skládke v Hlohovci.

Neprekážalo niektorým v Hlohovci, že ste doteraz pracovali v Bratislave, a nie v rodnom meste?

„V 23-tisícovom meste to niektorým asi prekážalo, ale volebný výsledok je asi jasný. Žijem tu celý život, mám veľa aktivít v oblasti športu, kultúry. To, že som pracoval v Bratislave, neovplyvňovalo, ako v meste fungujem.“

Čo bude s vašou pozíciou riaditeľa Inštitútu pre verejné otázky? Končíte tam?

„Nedá sa byť riaditeľom IVO aj primátorom okresného mesta. Doriešime to do konca roka, mám ešte dotiahnuť niekoľko projektov.“

Budete s IVO spolupracovať ?

„Myslím, že áno, jedna vec je funkcia primátora a druhá je autorská a analytická práca.“

Nemali by ste v IVO väčší dosah na život ľudí na celom Slovensku?

„Netrpím mesiášskym komplexom, že potrebujem šíriť dobro a pravdu čo najväčšiemu okruhu ľudí. Toto je manažérske zadanie na štyri roky, skúsiť dať mesto do poriadku.“

Čo hovorili vaši kolegovia na kandidatúru?

„Myslím, že sa celkom úprimne potešili. Zdá sa, že IVO je pomerne dobrá liaheň primátorov. Mňa dojímavo prijímal ako vtedajší výkonný riaditeľ Richard Rybníček, ktorý je súčasný primátor Trenčína. Z tohto pohľadu je IVO mimoriadne plodné.“

Aká bola kampaň? Prekvapilo vás na nej niečo, čo ste pri pohľade zvonku nepoznali, nedocenili?

„Úvodná ambícia bola to riešiť ako sofistikovanú kampaň, podľa všetkých možných komunikačných manuálov. Našťastie sme rýchlo pochopili, že toto je špecifické prostredie, že musíme veľmi intenzívne vnímať nálady v meste. Kampaň bola postavená na úprimnosti kandidátov a osobnej komunikácii.“

Išli by ste do toho aj na kandidátke politickej strany?

„Nie. Hlohovec je v problémoch, lebo si ho 25 rokov po každých voľbách rozparcelujú politické skupiny a každý sa hrá na svojom piesočku. Aj preto sa z mesta za posledné dve desaťročia odsťahovalo vyše desať percent obyvateľov.“

Kontaktovali vás počas kampane ľudia zo Smeru, KDH?

„Nie. Fronty boli tak jasne stanovené, že skôr naopak - oni robili všetko, aby moje šance boli čo najnižšie. Niečo podobné sme zažili pred rokom pri skládke, keď na nás posielali kontroly, mali sme prerezané pneumatiky. Teraz si ľudia našli týždeň pred voľbami v schránkach leták, ktorý ma z niečoho obviňoval.“

Čo na ňom bolo?