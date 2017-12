MVK: Sieť aj KDH majú 12 percent, SDKÚ a SaS sú mimo parlamentu

Viac hlasov ako SDKÚ by získala aj SNS a SMK. Smer má takmer 39 percent.

19. nov 2014 o 10:15 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 38,8 percenta hlasov.

Druhé by bolo KDH s podporou 12,2 percenta, nasledovala by strana Sieť s výsledkom 11,9 percenta. Do národnej rady by sa dostalo aj hnutie OĽaNO so 6,9 percenta hlasov a strana Most-Híd, ktorej by odovzdalo hlas 6,2 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, ktorý robili od 1. do 7. novembra štandardizovaným rozhovorom na reprezentatívnej vzorke 1 125 respondentov. Agentúru SITA o výsledkoch informoval Pavel Haulík z agentúry MVK.

Mimo parlamentu by podľa prieskumu skončila SMK s výsledkom 4,5 percenta hlasov, SNS by volilo 3,9 percenta opýtaných, rovnako ako SDKÚ-DS. Podpora 3,7 percenta by nestačila ani strane SaS a hnutie NOVA by získalo 3,1 percenta hlasov.

Ak by sa voľby skončili tak ako v prieskume, strana Smer-SD by v národnej rade získala 77 mandátov, kluby KDH a Siete by mali po 24 kresiel, potenciálni voliči Obyčajných ľudí a nezávislých osobností by do parlamentu vyslali 13 zástupcov a 12 poslancov by v najvyššom zákonodarnom zbore mala strana Most–Híd.

Oslovení dostali v prieskume otázku: Ak by sa predčasné voľby do Národnej rady SR konali už dnes, ktorej strane by ste odovzdali svoj hlas? Na voľbách by sa určite nezúčastnilo 6,7 percenta opýtaných, ďalších 23 percent nevedelo, či by sa zúčastnili, respektíve koho by vo voľbách podporili.