Ústavný súd odoslal Kiskovi rozhodnutie o referende

Prezident chce referendum vyhlásiť hneď, ako mu doručia rozhodnutie. Uskutočniť sa potom musí do 90 dní.

19. nov 2014 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Z Ústavného súdu už do kancelárie hlavy štátu odoslali rozhodnutie o referendových otázkach. V stredu o tom informovala hovorkyňa súdu Anna Pančurová.

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi by tak malo byť rozhodnutie oficiálne doručené už v najbližších dňoch.

Ústavný súd ešte 28. októbra na neverejnom zasadaní pléna konštatoval, že tri referendové otázky sú v súlade s ústavou a jedna nie.

Kiska už medzitým potvrdil, že hneď, ako mu rozhodnutie doručia, plebiscit vyhlási v zákonom stanovených termínoch.

Cez Ústavný súd prešli tri otázky

Referendum by malo obsahovať tri otázky. Ústavný súd rozhodol, že v súlade s ústavou sú otázky:

"Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?",

"Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?"

"Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Kiska prezradil, že ako človek konzervatívny podporí prvé dve otázky referenda, pri otázke týkajúcej sa oblasti sexuálnej výchovy na školách však bude proti.

Petíciu podpísalo 400-tisíc ľudí

Referendum so štyrmi otázkami žiadala vypísať Aliancia za rodinu, jej petíciu podpísalo okolo 400-tisíc ľudí.

Ústavnosť referendových otázok posudzoval Ústavný súd na základe podania prezidenta Kisku.

V súlade s ústavou nie je tretia referendová otázka "Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom - najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?"

Podľa ústavy referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, a to do 30 dní od prijatia petície občanov.

Prezident môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ak prezident podá na Ústavný súd návrh na rozhodnutie, od podania návrhu až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu spomínaná lehota neplynie. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom Slovenskej republiky.