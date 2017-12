Beblavý: Megakoalície maličkých strán by mohli uškodiť

SDKÚ chce pravicu spojiť do Demokratickej koalície, poslanec Siete v spájaní slabých strán nevidí zmysel.

19. nov 2014 o 15:21 TASR

BRATISLAVA. Voľby ukázali, že spájanie samo o sebe nemá pridanú hodnotu, ak je to spájanie s politikmi a stranami bez dôvery voličov.

V stredu to povedal podpredseda Siete Miroslav Beblavý v reakcii na návrh SDKÚ, aby pravicové strany vytvorili Demokratickú koalíciu, čo by bol jeden z receptov, ako poraziť vo voľbách Smer.

"Spájanie dôveryhodných a silných je niečo, o čom treba diskutovať, ale spájanie slabých len za účelom záchrany je niečo, čo voliči prehliadli, prehliadnu a nebudú to podporovať. Ja v tom nevidím zmysel," povedal Beblavý.

Okrem volebného výsledku je totiž podľa jeho slov dôležitá aj stabilná vláda.

"Z tohto pohľadu by megakoalície maličkých strán mohli uškodiť. Ak niekto podporuje takéto spájanie malých s cieľom preškriabať sa aspoň do parlamentu, podporuje budúcu vládu Smeru, pretože vytvára prostriedky na to, aby voči Smeru nebola silná alternatíva," dodal.

Hnutie Nova reagovalo na nápad SDKÚ tým, že sa bude zaoberať možným predvolebným spájaním pravicových síl v dostatočnom predstihu pred parlamentnými voľbami.

"Kľúčové pre nás je, aby sa spájali takí predstavitelia pravice, ktorí sú v boji proti korupcii dôslední a uveriteľní, a ktorí dokážu do politiky pritiahnuť nových ľudí s úspešným životným príbehom," odpísalo tlačové oddelenie hnutia.

