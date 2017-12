Ako sa filmuje divočina: Zvieratá nie sú herci, scenáre pre ne neplatia

Filmovanie divočiny môže laikovi pripadať ako veda kombinovaná so zázrakom.

Slovenskí dokumentaristi Tomáš Hulík a Erik Baláž strávili stovky dní v divočine Vysokých Tatier. Chceli zachytiť autentické okamihy skutočnej divočiny a života zvierat.

VYSOKÉ TATRY. Čakáte. Čakáte hodiny, dni aj týždne, v mraze a snehu alebo v tropických horúčavách a v daždi. A výsledok nemeriate dňami, ale sekundami a minútami záberov, z ktorých možno dokážete poskladať príbeh.

Ak máte šťastie, za niekoľko hodín nafilmujete zopár použiteľných minút, častejšie však nepoužijete z celého dňa nič. Takto opisujú dokumentaristi Erik Baláž a Tomáš Hulík svoju prácu v divej prírode Vysokých Tatier.

Spolu s priateľmi chodia s veľkými ťažkými batohmi, niekoľko dní spávajú vonku, moknú a mrznú v teréne a, predovšetkým, číhajú na zvieratá.

Nahrať to?

Filmovanie divočiny, unikátne zábery plachých a takmer neviditeľných dravcov môžu laikovi pripadať ako veda kombinovaná so zázrakom. No profesionáli budú skôr hovoriť o dokonalej príprave, dôsledných znalostiach prírody a jej zákonitostí aj o šťastí. V prírode totiž nejestvuje žiadny scenár pre zvieratá a ich filmovanie sa nedá vopred naplánovať.

„Je takmer zbytočné písať takýto scenár, pretože zvieratá naň kašlú,“ vysvetľuje Baláž. „Vieme, že určité obdobia sú vhodnejšie na nafilmovanie niektorých scén, ale nakoniec sa nám ich z veľkej časti nepodarí nafilmovať. Všetko kompenzujeme tým, že nafilmujeme veci, ktoré sme neplánovali a podľa toho spätne upravujeme scenár.“

Dalo by sa to zjednodušiť. Napríklad vtedy, ak by filmári použili cvičené zvieratá či zvieratá chované v zajatí. Namiesto toho však trávia v teréne stovky dní a výsledkom sú autentické zábery a skutočná realita. Niekedy na úkor technickej kvality záberov.

S istou výnimkou. Keď medveď na zadných stojí blízko ovčieho stáda z Hulíkovho filmu o Vysokých Tatrách, až mrazí. Človek si nie je istý, či by sa cítil pri filmovaní bezpečne a už vôbec si nevie predstaviť, ako sa dajú nakrútiť takéto zábery.

Práve o tejto scéne sa veľa diskutovalo. Scéna je totiž rekonštrukciou toho, čo sa niekedy naozaj deje na salašoch.

„Spolu s režisérom Paľom Barabášom sme dlho diskutovali s bačami, ako to chodí na salašoch. Situácie, ktoré opisovali, sa nám páčili, ale realizácia bola horšia. Medvede a vlky nikde.“

V rokoch 2005 až 2007 sa na takéto extrémne zábery bežne používali zvieratá chované v zajatí. Štáb preto využil služby človeka, s ktorým nakrúcali v tom čase všetky hollywoodske a európske produkcie hraných, ale aj prírodopisných filmov. Ekonomicky, technicky a časovo to bolo jednoduchšie.

„Mnohí to odsúdili, ale pre mňa bola skúsenosť so stále veľmi divými zvieratami fascinujúca. O tom, že sme to nakrútili realisticky a verne, svedčil aj telefonát baču Imra o štvrtej ráno, o týždeň neskôr,“ spomína Hulík.

„Zastihol ma na Lomnickom štíte a spŕškou nadávok sa dožadoval, aby sme prišli dať toho medveďa preč. Medveď sa dobýjal k stádu oviec v košiari a nemohli ho odohnať.“

Sústrediť sa na prírodu

Erik Baláž vytvoril filmy ako Strážca divočiny či Vlčie hory, Tomáš Hulík nakrútil takmer dvadsať dokumentov vrátane známej série dokumentov o bobroch.

