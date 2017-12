Tatranský chatár: Chceme zachovať nosičstvo

Peter Michalka už pätnásť rokov žije vo Vysokých Tatrách a je novým chatárom na Téryho chate.

19. nov 2014 o 22:00 Daniel Vražda

Pochádza z bratislavskej Dúbravky a vyštudoval filozofiu a históriu. No

Vyštudovali ste filozofiu a históriu v Bratislave. To nie je príliš blízko k chatárčeniu a Vysokým Tatrám.

„Najprv som robil rôzne brigády, ako napríklad výškové práce, a potom som učil lyžovať na Štrbskom Plese. Keď otvorili popradský hypermarket, bol som vedúci na príjme tovaru dva roky a potom som predával v športovom obchode.“

Nikdy ste sa nezaoberali históriou a filozofiou?

„Profesionálne nie.“

Prečo ste sa rozhodli z Bratislavy odísť?

„Ešte na strednej škole som sa zoznámil s chlapcami, ktorí liezli, chytilo ma to, začal som chodiť do oddielu - každý víkend sme liezli na nejaké skaly. V lete sme boli v Tatrách týždeň aj mesiac. Po vysokej škole, keď som už splnil všetky očakávania rodičov, išiel som za tým, čo mi bolo najbližšie. Odišiel som do Tatier. Najprv to malo byť len na skúšku, a potom som tu zostal.“

Nikdy vám nenapadlo, že by ste sa vrátili naspäť do hlavného mesta?

„Určite napadlo. Pracovných možností nie je v tomto regióne toľko ako v Bratislave. Moja manželka pochádza z Kežmarských Žľabov. No žila tu a je tak silno zakorenená, že nebola šanca, aby sme sa ako rodina presťahovali do Bratislavy. Povedala, že nepôjde.“

Stali ste sa chatárom na Téryho chate. Čo pre vás znamená Térynka?

„Na Téryho chatu sme chodili ešte počas strednej školy. Chatárom bol ešte Belo Kapolka. Stojí na veľmi vznešenom slnečnom mieste. Okolo sú vysoké steny, naľavo je Lomnický štít, napravo Žltá stena... Vysoké Tatry sú celé pekné, ale pokiaľ ide o scenériu je to jedno z najkrajších miest.“

Po víťazstve v súťaži o chatu ste povedali, že vás to prekvapilo. Prečo?