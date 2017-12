Šéf TMR: Lanovky boli v Tatrách skôr ako národný park

Pozeráme sa po možnostiach v Taliansku, ale na Tatry nezanevrieme, tvrdí šéf spoločnosti Tatry Mountain Resorts.

19. nov 2014 o 22:00 Daniel Vražda

Kalamita v roku 2004 zničila veľkú časť Vysokých Tatier. Vám viac pomohla alebo uškodila?

„Skôr uškodila. Ľudia vnímajú národný park ako zelené stromy a prírodu. Vyvrátené stromy alebo zoschnuté lesy ľudí netešia, aj keď majú ekologickú hodnotu. U ľudí je to spojené so zeleňou, a tú kalamita Tatrám vzala. Tým to uškodilo aj nám a prišli sme o časť krásy Tatier.“

Pred štyrmi rokmi ste ohlásili masívne investície v Tatrách. V tom čase ste hovorili o viac ako sto miliónoch eur. Čo zostalo z týchto plánov?

„Zainvestovali sme doteraz asi 150 miliónov eur, ak sa nemýlim, teda viac, ako sme chceli pôvodne. A svoje miesto v strednej Európe Tatry zohrávajú. Myslím si, že predbehli kvalitou okolie. Robíme veci tak, aby ich boli schopní zvládnuť ľudia z krajín V4, čo je naša hlavná klientela.“

Investovanie v Tatrách sa však v poslednom čase spomalilo. Je to krízou alebo zmenou stratégie?

„Nedá sa investovať každý rok viac a viac. Aj poľnohospodár najprv zaseje – zainvestuje, a potom zbiera úrodu. Teraz budeme chvíľu zbierať.“

Je to dočasný alebo trvalý stav?