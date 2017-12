Post po Paškovi veľmi neláka, z Ficových 48 hodín je týždeň

V Smere sa za funkciou predsedu parlamentu nehrnú. Premiér odpovedá na otázky novinárov podráždene.

BRATISLAVA. V utorok premiér Robert Fico hovoril, že Smer nového predsedu parlamentu vyberie do 48 hodín.

Vo štvrtok po uplynutí termínu si stanovil nový a na otázky o nástupcovi odstupujúceho Pavla Pašku odpovedal podráždene.

„Vyžaduje si to nejakú kultúru rozhodovania. Vy by ste chceli, aby som teraz vytiahol z vrecka zemiak a takto ho medzi vás hodil. Tak sa nerobia veci. Je to druhý najvyšší ústavný činiteľ v tejto krajine,“ vysvetľoval novinárom, ktorí sa ho pýtali na nového šéfa Národnej rady.

Kandidát podľa Fica „musí prejsť vnútorným životom u nás v strane“ a definitívne bude známy až v utorok, keď sa začne schôdza parlamentu, na ktorej ho budú poslanci voliť.

Ešte predtým jeho meno oznámi prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Premiér na otázky o Paškovi odpovedal, že odmieta takúto „balkanizáciu politiky“, a pýtal sa, či bude chlieb lacnejší.

Lehotu 48 hodín vo štvrtok vysvetľoval tak, že po tomto čase mali poznať meno, o ktorom ešte budú hovoriť v štruktúrach Smeru.

Aj po uplynutí lehoty podľa informácií SME platilo to, čo povedal pred členmi predsedníctva ešte v utorok. Vtedy hovoril o štyroch možných menách, teda o ministroch práce, kultúry, obrany a vnútra Jánovi Richterovi, Marekovi Maďaričovi, Martinovi Glváčovi a Robertovi Kaliňákovi.

V najužšom vedení strany nie je veľký záujem prebrať po Paškovi funkciu, zrejme najväčším favoritom je Maďarič. Ten však bol poslancom len dva roky.

Práve na stranu Maďariča sa prikláňa aj časť opozície.

