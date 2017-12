Focus: Smer by mal 34 percent, SaS, Nova a SDKÚ sú pod hranicou

Sieť v prieskume agentúry Focus získala 12 percent, KDH je tretie s takmer deviatimi percentami.

20. nov 2014 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici novembra, vyhral by ich vládny Smer.

Stranu by volilo presne 34 percent opýtaných a získala by tak 73 kresiel v národnej rade.

Do parlamentu by sa naopak nedostali strany SaS, Nova ani SDKÚ.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý urobila v dňoch 4. až 12. novembra agentúra Focus.

Pýtala sa 1064 respondentov, informoval Martin Slosiarik z agentúry.

Strana, ktorú by ako druhú volilo najviac ľudí, je Sieť. Tú v prieskume označilo za svoju voľbu 12,5 percenta opýtaných. Politici za Sieť by v Národnej rade sedeli na 26 stoličkách.

Tretia skončila KDH s 8,8 percentami a 19 kreslami. Do parlamentu by sa dostali ešte aj OĽaNO (7,8 percenta, 17 kresiel) a Most-Híd, ktorý by volilo presne 7 percent opýtaných respondentov. Most-Híd by tak získal 15 kresiel.

Za dverami Národnej rady by už však ostali SNS aj SMK, ktoré získali rovnako, po 4,6 percenta hlasov, taktiež SaS (4,3 percenta), SDKÚ (4,2 percenta) a Nova (2,4 percenta).

Spomedzi opýtaných voličov by 18,1 percenta respondentov nešlo voliť a 14,8 percenta odpovedalo "neviem", resp. "nechcem odpovedať".