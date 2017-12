Na Ústavný súd prišlo ďalších päť volebných sťažností

Sťažovatelia poukazujú na porušenie moratória, nezákonnosť komunálnych volieb či vyvíjanie nátlaku na voličov.

21. nov 2014 o 10:39 SITA

KOŠICE. Ďalších päť volebných sťažností v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa konali 15. novembra, prišli do štvrtka 20. novembra na Ústavný súd.

Pre porušenie moratória a volebného zákona podala sťažnosť na Ústavný súd skupina občanov obce Malý Lapáš v okrese Nitra.

Podľa sťažovateľov si kandidát na starostu obce ešte 14. novembra robil kampaň cez obecný rozhlas a domnievajú sa, že ho zneužil na svoje osobné zviditeľnenie.

Tvrdia, že týmto spôsobom bol porušený zákon o voľbách, došlo k nerovnému postaveniu kandidátov, porušeniu základných práv, čím bola porušená ústava. Preto žiadajú súd o preskúmanie zákonnosti volieb v ich obci.

O prešetrenie regulárnosti volieb starostu a poslancov žiada obyvateľ obce Štiavnička v okrese Ružomberok, pretože podľa neho komisia nesprávne sčítala hlasy.

O zrušenie platnosti volieb ústavným súdom žiadajú viacerí kandidáti na starostu obce Nová Ves. Podľa sťažovateľov jeden kandidát na starostu porušil volebné moratórium, vyhrážal sa a vyvíjal nátlak na voličov - Rómov, pričom im dal lístok, koho majú voliť.

O prešetrenie zákonnosti komunálnych volieb žiada aj jedna anonymná sťažovateľka zo Sečoviec v okrese Košice - okolie, členka volebnej komisie. V podaní uvádza, že minimálne v jednej volebnej komisii došlo k nekalým praktikám pri sčítavaní, keď nebola dodržaná dvojitá kontrola pri sčítavaní.

Voľby starostu v obci Zubrohlava v okrese Námestovo napadla na Ústavnom súde skupina občanov. Podľa nich kandidát na starostu porušil zákon, keď na oslavách 110. výročia založenia ochotníckeho divadla, ktoré sa konali v blízkosti volebnej miestnosti, prezentoval svoje výsledky a vyzýval občanov, aby išli voliť.

Do 18. novembra dostal Ústavný súd deväť volebných sťažností, doteraz teda eviduje 14 sťažností v súvislosti s komunálnymi voľbami.

Sťažnosť na neústavnosť, alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy, alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy môžu politické strany, kandidáti alebo 10 percent oprávnených voličov príslušného volebného obvodu podávať do 10 dní po oznámení výsledku volieb, teda do 26. novembra.

Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť voľby do orgánu miestnej samosprávy, alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti Ústavnému súdu.

Podľa informácie Pančurovej pri posledných komunálnych voľbách v novembri roku 2010 dostal ústavný súd 139 volebných sťažností.