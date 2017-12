Paška nebude musieť vysvetľovať svoj majetok na výbore

Odchodom sa konanie o Pavlovi Paškovi končí automaticky. Ale aj keby neodišiel, zrejme by ho podržal Smer.

21. nov 2014 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Pavol Paška (Smer) sa odchodom z funkcie predsedu Národnej rady a vzdaním sa poslaneckého mandátu vyhne preverovaniu majetkových priznaní na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií.

A to aj bez pomoci poslancov Smeru, potvrdil predseda výboru Viliam Novotný (SDKÚ).

Poznamenal, že výbor by zrejme Paškov majetok nepreveroval, ani keby neodišiel z parlamentu, keďže poslanci Smeru by konanie zastavili.

Odchodom však sociálni demokrati podľa Novotného nebudú musieť nič zastavovať, keďže konanie sa ukončí automaticky.

"Podľa ústavného zákona, ak sa v priebehu konania verejný funkcionár vzdá funkcie a už nie je verejný funkcionár, konanie sa automaticky zastavuje," vysvetlil.

Výbor mal rozhodnúť, či konanie, ktoré sa voči Paškovi začalo doručením podania, bude pokračovať.

Ak by Paška neodišiel z verejnej funkcie a Smer by konanie pustil ďalej, Paška by musel vysvetľovať, prečo nezverejňuje svoje príjmy v majetkových priznaniach tak, ako káže zákon.

Na nezverejňovanie príjmov poukázali poslanci z OĽaNO, SaS a nezaradení.

Odvolávali sa na dokumenty, ktoré podľa opozície potvrdzujú, že Paška odpredal svoje podiely v súkromných firmách, ale zisk z ich predaja v majetkových priznaniach neuviedol.

Opozícia tak chcela, aby parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií preskúmal Paškove majetkové priznania.

