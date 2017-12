U Glváča riešia, čo s radarmi, keď sú proti Rusom sankcie

Na radary P-37 sovietskej výroby nezískame náhradné diely, niektorým sa už aj skončila životnosť.

21. nov 2014 o 15:58 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany musí akútne riešiť situáciu ohľadom vojenských radarov. Ich ruský výrobca Almaz Antey sa nachádza na sankčnom zozname Európskej únie.

Slovensko si pre sankcie nemôže zadovážiť náhradné diely pre túto techniku a nemôže predlžovať životnosť zariadení.

Niektorým radarom sa už životnosť skončila, ďalšie doslúžia v priebehu nasledujúcich rokov.

"Možné variantné riešenia budú predložené na rokovanie Bezpečnostnej rady," vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Armáda v súčasnosti používa radary P-37 ešte sovietskej výroby.

Podľa ministerstva, ak by sankcie trvali aj naďalej, mohlo by sa stať, že by Slovensko nemohlo plnohodnotne zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru.

"Ak by sme boli bez funkčných vojenských radarov, nemôžeme si plniť naše záväzky voči aliančným partnerom," dodala Balleková.

Ide najmä o integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO (NATINADS).

Počas tohto roka sa uvažovalo o tom, že by krajiny V4 nakúpili radary spoločne. Takáto úvaha však padla.

Napríklad Česká republika už ohlásila, že radary nakúpi cez súťaž. Tamojšie ministerstvo obrany ešte v októbri uviedlo, že v prvej fáze do roku 2017 chcú zaobstarať celkom päť 3D rádiolokátorov.

Akvizícia radarov by našich západných susedov mohla vyjsť približne na 1,5 - 1,7 miliardy Kč.