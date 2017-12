Smer už nástupcu za Pašku vybral, nového šéfa parlamentu tají

Meno nového predsedu parlamentu oznámia najskôr na straníckych orgánoch Smeru.

21. nov 2014 o 16:31 sita a Jana Čevelová





BRATISLAVA. Smer už vybral nového predsedu Národnej rady.

Podľa informácií agentúry SITA sa už vedenie vedenie strany dohodlo, meno nástupcu Pavla Pašku však zatiaľ tají.

Meno chcú najskôr oznámiť na straníckych orgánoch.

Vo štvrtok premiér a predseda Smeru Robert Fico meno nástupcu nepovedal. Podráždene reagoval na akékoľvek otázky o novom človeku, hoci ešte v utorok tvrdil, že do 48 hodín jeho prezradí.

„Vyžaduje si to nejakú kultúru rozhodovania. Vy by ste chceli, aby som teraz vytiahol z vrecka zemiak a takto ho medzi vás hodil. Tak sa nerobia veci. Je to druhý najvyšší ústavný činiteľ v tejto krajine,“ vysvetľoval novinárom, ktorí sa ho pýtali na nového šéfa Národnej rady.

Video Projektu N