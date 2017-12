Nová šéfredaktorka SME nechce noviny meniť

Miesto šéfredaktora SME po odchode Matúša Kostolného prevezme BEATA BALOGOVÁ, ktorá doteraz viedla časopis The Slovak Spectator.

21. nov 2014 o 20:23 Matúš Burčík

Prečítajte si tiež: Šéfredaktorkou SME sa stane Beata Balogová z The Slovak Spectator

Po príchode Penty a odchode veľkej časti redakcie nie je situácia v SME veľmi priaznivá. Prečo ste sa rozhodli zobrať miesto šéfredaktorky?

„Rozhodlo, že ma o to požiadal Alexej Fulmek, s ktorým pracujem jedenásť rokov a mám veľmi pozitívnu skúsenosť. Všetkých ľudí vo vydavateľstve ubezpečil, že zabezpečí pre novinárov nezávislý priestor a ja tomu verím. Druhý dôvod bol ten, že si neviem dobre predstaviť, že príchod Penty by mal znamenať koniec toho 22-­ročného príbehu SME. Neviem si to pripustiť.“

Druhá vec je, že bude treba vyriešiť obsadenie mnohých postov vrátane redaktorov. Dokážete to?

Beata Balogová Desať rokov vedie anglický týždenník The Slovak Spectator.

Predtým pracovala v agentúrach TASR a SITA.

Je absolventkou Columbia University School of Journalism v New Yorku.

Vyštudovala aj žurnalistiku na bratislavskej Univerzite Komenského.

Absolvovala postgraduálne štúdium v rámci Fulbrightovho štipendia na School of Journalism na University of Missouri, Columbia.

„Verím, že s pomocou Alexeja Fulmeka to dokážem. On už má plán, ako nahradiť kľúčové pozície. Rozprávame sa o konkrétnych ľuďoch a to mi dáva nádej, že to zvládneme. Zatiaľ nemám obraz kompletnej redakcie, ale verím, že to dokážeme. Aj keď budú ďalšie dva mesiace náročné.“

Kto bude vo vedení redakcie?

„Keďže pán Fulmek s nimi ešte rokuje, nemôžem zverejniť mená. O niektorých menách sme spolu hovorili a myslím, že to budú kvalitní profesionáli.“

Kedy teda budú známi?

„Neviem to časovo ohraničiť. Bolo by nezodpovedné povedať, že budúci týždeň. Rokuje pán Fulmek. My sme sa o tých ľuďoch rozprávali a povedala som, že áno, dokážem pracovať s tými ľuďmi.“

On už menoval Toma Nicholsona, ktorý by mal zastrešovať investigatívnu časť redakcie. Tom sa vyjadril, že to nie je celkom tak, ale malo by ísť o externú spoluprácu. Ako to teda je?

„Podľa mojich informácií bude Tom Nicholson projektovo zabezpečovať investigatívny a reportážny obsah pre denník SME buď z interného alebo externého prostredia.“

Zmení sa SME obsahovo?

„Nie je na to dôvod. SME sú výborné noviny. Matúš Kostolný ich viedol profesionálne, takže to nepredpokladám. Ani do toho nejdem s pocitom, že by sa mal obsah meniť. Ide o to, aby sa tá kultúra zachovala, bol tam kritický hlas, vyváženosť a profesionalita, lebo v konečnom dôsledku ide len o čitateľa.“

Vraveli ste, že na spravodajstve uprednostňujete opatrný prístup. Znamená to, že spravodajstvo SME nebude provokovať?

„Neznamená. Opatrný prístup možno nie je správny výraz. Myslím tým overené informácie a sebaistý prístup v tom, čo hovoríte. Ale to sa uplatňovalo aj doteraz. Myslela som tým, že SME budú naďalej veľmi seriózne noviny.“

Kedy nastupujete?

„Som poverená od prvého decembra. Naplno budem viesť redakciu od prvého januára, lebo mám ešte zodpovednosť za Slovak Spectator.“

video //www.sme.sk/vp/31087/