Fico: Nový šéf Národnej rady bude pre niektorých prekvapením

O čom sa ešte rozprávali s premiérom

O Dôvere



Ak Slovenská republika pôjde do odkúpenia či vyvlastnenia súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, bude podľa Fica trvať na tom, aby bola odkrytá jej vlastnícka štruktúra.

Spolumajiteľmi Dôvery sú finančná skupina Penta a cyperská spoločnosť Prefto. O pozadí druhej menovanej firmy sa nevie takmer nič.

"Musí byť podmienka, aby sa prihlásil majiteľ. Vy si myslíte, že my nechceme vedieť, kto je majiteľom Dôvery?" pýtal sa premiér s tým, že on sám nemá ani predstavu, kto to je a nevie to ani SIS. "Štát ale nebude platiť nejakej schránkovej firme," uistil.

O kauze CT

Správne rady nemocníc, ktoré sú neziskovými organizáciami (NO), by sa podľa premiéra mali kreovať po novom.

Štát by upustil od nominovania svojich ľudí ustúpil a do orgánov by vpustil samosprávy či mimovládne organizácie. Zmeny by mali zamedziť kauzám, ako nákup CT prístroja piešťanskou nemocnicou.

Ďalším riešením bude podľa Fica používanie elektronického trhoviska v zdravotníctve.

"Tu nemá šancu nikto ponúkať nejaké provízie. Našli sme aj recept na účasť schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Ak ide o verejné zdroje, každý by mal vedieť, kto sa obstarávania zúčastnil a kto ho vyhral," povedal.

Premiér zopakoval, že pri aktuálne predstavenom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní je otvorený spolupráci aj s opozíciou.

"Ak niekto príde s vylepšením, sme pripravení sa dohodnúť. Máme záujem, aby zákon o verejnom obstarávaní získal viac ako 83 hlasov. Je to výzva na spoluprácu," poznamenal.

O voľbách

Robert Fico okomentoval nedávne komunálne voľby ako úspech Smeru a debakel pravice. "Výrazne sme posilnili svoje pozície," tvrdí.

Na otázku, či považuje za férové voči voličom, ak sa po voľbách jeho strana prihlási k podpore niektorých nezávislých kandidátov, pričom pred voľbami to známe nebolo, odvetil, že je to bežná prax všade vo svete.

"Prečo by to nebolo fér? Je to normálna volebná taktika. Z tých, čo vyhrali ako nezávislí, sme niekoľko sto dali podporu," povedal.

Na margo Žiliny, ktorej vláda pred voľbami odpustila dlh 17,5 milióna eur a Fico to spojil s výrokom o dôležitosti prepojenia na politickú štruktúru, keďže tamojší primátor je zo Smeru, dnes premiér zopakoval, že vláde išlo o rozvoj mesta.

"Nikdy nebudem namietať, aby bol poslanec NR SR aj starosta či primátor. Situáciu v Žiline nespôsobil Igor Choma. Rovnako mohla konať aj bývalá vláda, ale ona na Žilinu kašľala," povedal.

Opozícii tiež odkázal, že aj pri pomoci obciam či mestám musí byť istá proporcionalita.

"Snáď nedáme polovicu peňazí starostom KDH a polovicu Smeru. Musí byť proporcionalita podľa výsledku volieb," dodal.