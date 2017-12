Premiér: Kto vlastní Dôveru, nevie ani SIS

23. nov 2014 o 20:08 Dušan Mikušovič, Dušan Mikušovič, sita

Fico sa nechce nechať fackovať opozíciou, lebo nominantov, ktorí pochybili, vraj odvolal. Šéfa Tiposu, ktorý platil firemnou kartou, nazval hlupákom.

BRATISLAVA. Boj proti schránkovým firmám, ktorý si premiér Robert Fico zo Smeru osvojil po škandále s piešťanským CT prístrojom, sa má týkať aj zdravotných poisťovní.

Fico v sobotu v RTVS povedal, že ak štát bude kupovať či vyvlastňovať zdravotnú poisťovňu Dôvera, bude chcieť poznať meno jej majiteľa.

„Vy si myslíte, že my nechceme vedieť, kto je majiteľom Dôvery?“ pýtal sa moderátora. „Musíme dať podmienku, že musíme vedieť, s kým komunikujeme.“

Široký či niekto z vlády?

Premiér už niekoľko rokov hovorí, že systém niekoľkých zdravotných poisťovní má nahradiť jedna štátna.

Pôvodne mala vzniknúť už začiatkom roka 2014, bývalá ministerka Zuzana Zvolenská však plán nedokázala uskutočniť.

Dôvera je väčšou z dvoch súkromných poisťovní a štát by ju musel kúpiť od jej súčasných vlastníkov. Polovicu akcií vlastní skupina Penta, druhú cyperská firma Prefto. Dlhý čas sa špekuluje, že podiel ovláda podnikateľ Juraj Široký.

Fico na tieto dohady nereagoval. „Ja som počul o všelijakých menách, dokonca o menách bývalých vládnych politikov, ale ja na to nemám dôkazy,“ povedal.

Kto je skutočným majiteľom druhej polovice Dôvery, nemôže vraj vedieť ani Slovenská informačná služba.

Kauza predraženého CT Fica priviedla aj k návrhu na zmenu tvorby správnych rád, ktoré stoja na čele nemocníc, fungujúcich ako neziskové organizácie.

Premiér si myslí, že by mal štát upustiť od nominácií svojich ľudí a do orgánov nemocníc by sa mali dostávať nominanti samospráv či mimovládnych organizácií.

Helikoptéra pri okne

Fico v RTVS opäť hájil svoj postup, keď pre Piešťany museli odstúpiť ministerka zdravotníctva aj podpredsedníčka parlamentu, obe zo Smeru. Tvrdý je vraj aj na ostatných štátnych manažérov.

„Nie som tu na to, aby ma tu prefackávala opozícia, oni nie sú žiadni svätí anjeli,“ rozčuľoval sa.

Predseda vlády vraj nemôže kontrolovať všetko.

„To je presne, ako keď sa ma spýtate, či som mohol vedieť, že nejaký hlupák z Tiposu použije štátnu kartu na nákupy,“ komentoval nedávne odvolanie šéfa štátnej lotérie Ladislava Krišku.

Zopakoval, že opozícia podľa jeho názoru balkanizuje politiku.

„Ja bývam na treťom poschodí, chodí mi tam pravidelne helikoptéra s kamerkou a pozerá mi do bytu. Čo ma chcú vidieť v trenírkach? Niekto chcel tiež v Košiciach podplatiť upratovačky, aby sa dostali do domu Pavla Pašku a nafotili tam nejaké veci.“