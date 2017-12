Na strednom aj východnom Slovensku má v noci snežiť

Napadnúť by mohol jeden až šesť centimetrov nového snehu.

24. nov 2014 o 12:30 TASR

BRATISLAVA. Na strednom a časti východného Slovenska by mal v pondelok v noci v nižších polohách napadnúť prvý sneh. Slovenskí hydrometeorológovia očakávajú, že spadne jeden až šesť centimetrov nového snehu. Vydali výstrahu prvého stupňa.

"V nižších polohách sa miestami očakáva výskyt prvého sneženia so vznikom snehovej pokrývky," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha pred snežením platí pre stredné a západnú časť východného Slovenska od 22.00 h do utorka (25. 11.) do 08.00 h.

SHMÚ zároveň upozorňuje na poľadovicu. Na tú by si mali dať v pondelok v noci pozor vodiči v severných okresoch Slovenska od Trenčína po Poprad. Výstraha platí od 22.00 h do utorka do 01.00 h.

"Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.