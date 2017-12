Pellegrini vidí zlú povesť parlamentu

Nového šéfa Národnej rady volili aj opoziční poslanci. Paška mal pred rokmi ešte viac hlasov.

25. nov 2014

Pri voľbe nového predsedu starý už chýbal. Pavol Paška sa vzdal mandátu listom.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom SME

BRATISLAVA. Stodvadsať za a iba päť proti. Kandidát Smeru a dnes už bývalý minister školstva Peter Pellegrini sa stal novým šéfom parlamentu aj vďaka takmer štyridsiatke opozičných poslancov.

Viacerí ho predtým podporili aj slovne. Čakajú od neho, že Národnú radu povedie lepšie ako Pavol Paška, ktorý sa na schôdzi už neukázal. Oznámenie, že sa vzdáva poslaneckého mandátu, poslal poštou.

Pellegrini svojho predchodcu nekritizoval. Povedal len, že by chcel zlepšiť povesť Národnej rady. „Mal by sa tu viesť korektný politický zápas o hodnoty s cieľom zlepšiť život občanov,“ vyhlásil.

Paška mal o desať viac

Peter Pellegrini narodil sa v roku 1975, vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici,

začínal ako poslanecký asistent v rokoch 2002 – 2006,

poslancom za Smer sa stal v roku 2006,

od 2012 bol štátnym tajomníkom ministerstva financií, v roku 2014 sa stal ministrom školstva, po štyroch mesiacoch šéfom Národnej rady,

od júna 2014 je aj podpredsedom Smeru.

Opozícia svoje hlasy pre Pellegriniho vysvetľovala rôzne. Nový predseda si vraj zaslúži šancu a podľa dohôd kreslo patrí vládnej strane. Pravicoví poslanci v roku 2012 podporili aj Pavla Pašku,

v tajnej voľbe si ho vtedy vybralo až stotridsať zákonodarcov.

Smer sa v roku 2010 pri formovaní koaličnej vlády Ivety Radičovej takto nesprával. Richarda Sulíka z SaS museli voliť na dvakrát a o funkciu súperil s Miroslavom Čížom zo Smeru.

KDH podporu Pellegrinimu ohlásilo už predpoludním.

Podpredseda Ján Hudacký odmietol, že by hnutie za kandidáta Smeru hlasovalo výmenou za to, že vládna strana neodvolá Jána Figeľa z miesta podpredsedu parlamentu, ako nedávno hrozila.

„Ak by to tak malo byť, bolo by to veľmi úbohé a pre mňa signál pána Pellegriniho nepodporiť. No s ničím takým Smer neprišiel.“

Jednou z mála poslankýň, ktorá v rozprave povedala, že za Pellegriniho hlasovať nechce, bola Lucia Nicholsonová z SaS. V jeho kandidatúre podľa nej treba hľadať aj Ficovu prípravu na útek pred zodpovednosťou a snahu Smeru vychovať si jedného z nových lídrov.

Pellegrini má vraj ako predseda parlamentu získať skúsenosti s protokolom.

„Funkcia predsedu Národnej rady nemusí byť Pellegriniho posledným ústavným postom,“ povedal pre TASR aj Pavol Hrušovský z KDH.

Podpredsedom je Číž

Vo vedení parlamentu nastala aj ďalšia zmena, bývalú podpredsedníčku Renátu Zmajkovičovú vo funkcii vystriedal Miroslav Číž.

Predsedníčka trnavskej krajskej organizácie Smeru sa vyhýbala otázke, či bude znovu kandidovať do parlamentu napriek neúspechu jej kandidáta na primátora v Trnave či kauze CT prístroja v piešťanskej nemocnici. „Je to trochu predčasné, voľby sú v roku 2016.“

Keď zistila, že si rozhovor s ňou novinár nahráva, nahnevalo ju to. „Vy to máte pustené? Podľa zákona mi musíte povedať, že ma nahrávate. Viete o tom? Takže dosť, chcem vám povedať, že dosť.“

V parlamente sa v stredu chystá vystúpiť s prejavom prezident Andrej Kiska. Nepôjde vraj o správu o stave republiky, jeho príhovor by mal súvisieť s aktuálnym dianím okolo výmeny šéfa parlamentu.