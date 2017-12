Kiska v parlamente: Rozumiem demonštrantom, treba ich počúvať

Celý prejav prezidenta Andreja Kisku

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

požiadal som o vystúpenie po voľbe nového predsedu Národnej rady z viacerých dôvodov. Najskôr mi dovoľte, pán predseda národnej rady, aj z tohto miesta vám zagratulovať a ubezpečiť vás, že si želám a som pripravený na konštruktívnu a korektnú spoluprácu. Čo pravdaže vždy platilo aj platí pre celú Národnú radu.

Samozrejme si uvedomujem prečo a za akých udalostí došlo k významnej zmene - zmene na poste druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky. Ako prezident som v súvislosti s udalosťami posledných týždňov prijal demisiu dvoch členov vlády a vymenoval dvoch nových členov vlády.

Než sa vyjadrím k tomu, dovoľte mi popriať vám, Národnej rade Slovenskej republiky, aby včerajšia zmena na poste predsedu otvorila nový priestor a novú príležitosť na uvoľnenie napätých vzťahov vo vnútri Národnej rady. Aby tak prispela k dôvere verejnosti vo vašu prácu. Aby sa vám darilo vaše poslanie napĺňať spôsobom, ktorý bude posilňovať dôveru ľudí v štát.

Parlament je v každom demokratickom štáte tým miestom, kde najlepšie vidieť celkový obraz politickej kultúry v krajine, kde sa rodia a nastavujú pravidlá toho, akým spôsobom spolu politici komunikujú, kde sa nastavuje duch diskusie o riešeniach - a kde sa najdôležitejšie rozhodnutia prijímajú.

Včera ste spomedzi seba zvolili nového predsedu, a ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky máte pred sebou necelý rok a pol do konca vášho funkčného obdobia - to už nie je dlhý čas. Bude to však dôležitý čas, ktorý bude výzvou pre všetkých nás, ústavných činiteľov, aby sme dali ľuďom najavo, či úcta jedného k druhému a schopnosť počúvať sa navzájom sú vlastnosti, ktoré si vážime iba v našom osobnom súkromnom živote, v rodine, doma, alebo si ich želáme aj vo verejnom živote. Či chceme, aby slušnosť a vzájomný rešpekt platili aj vo verejnom živote, v štátnych úradoch, na uliciach, alebo aby sme sa takto správali iba k našim najbližším.

Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

za posledné tri týždne došlo vo významných ústavných funkciách nášho štátu k viacerým zmenám. Dvaja členovia vlády, včera predseda parlamentu, podpredseda parlamentu. Myslím, že už len to dokazuje, že okolnosti a udalosti boli naozaj vážne.

Pravdaže boli vážne, veď zdravotníctvo sa týka nás všetkých. Pochopiteľne ľudia v tomto prípade výnimočne citlivo reagujú na obohacovanie sa na chorobe a na ľudskom nešťastí. Myslím, že je málo ľudí, ktorí by v takom prípade zostali ľahostajní, a ktorí by neboli rozčarovaní a nahnevaní.

Takto rozumiem aj verejný protestom a demonštráciám v týchto dňoch. Sú pochopiteľné, sú legitímne, dôvodom rozumiem, a sú právom ľudí, ktoré treba chrániť, nie znevažovať – a treba takto prejavenú nespokojnosť počúvať. Samozrejme, pokiaľ sú protesty pokojné, pokiaľ nastavujú zrkadlo politike svojou principiálnosťou aj slušnosťou, a pokiaľ demonštrácie neatakujú súkromné životy detí alebo rodín.

Veľká časť ľudí na Slovensku je presvedčená, že v zdravotníctve fungujú na prvom mieste politické záujmy, záujmy dodávateľov zdravotníckych zariadení, záujmy poisťovní - až potom sú niekde záujmy lekárov a zdravotného personálu, a pacient je v našom zdravotníctve až kdesi na poslednom mieste.

Toto ale nie je presvedčenie posledných dní. Ani to nie je niečo, čo vzniklo za posledné mesiace. Toto je dlhodobá skúsenosť tých, ktorí v zdravotníctve pracujú, a väčšiny z nás, ktorí sme s ním prišli do styku.

Napríklad politické nominácie v zdravotníctve tu fungujú roky - a za všetkých vlád. Osobne ich považujem za podstatnú príčinu zla v našom zdravotníctve. Buďme k sebe úprimní: Väčšina z nás pozná nejaký prípad, kedy sa našom v zdravotníctve nakúpilo niečo drahšie, kedy sa lukratívne lekárne a laboratóriá v nemocniciach dostali do nájmu, kedy vyrástli súkromné diagnostické zariadenia financované štátnou zdravotnou poisťovňou na úkor kvality a financií nemocníc, kedy sa nejaké rozhodnutie v zdravotníctve prijalo nepochopiteľne, a iste nie v prospech pacienta. Alebo kedy vám niekto veľmi konkrétne povedal, kto a čo všetko dokáže vybaviť - a že bez toho to nepôjde.

Pri tejto príležitosti dnes nevystupujem preto, aby som prispel k sporom, že kto má na väčší podiel na stave zdravotníctva, na ktorý sa sťažujú pacienti, lekári aj zdravotnícky personál. Vystupujem preto, lebo ľudia oprávnene očakávajú, že sa situácia v zdravotníctve konečne zmení.

Úplne rozumiem aj tomu, že zdravotníctvo je asi najzložitejší rezort, nech v ňom bude koľkokoľvek peňazí.

Ibaže ťažko môžeme ľudí presviedčať, že najväčším problémom zdravotníctva je nedostatok peňazí, ak bude štát tolerovať alebo nedokáže ustrážiť nehospodárne nakladanie, nezrozumiteľné obchody alebo rovno rozkrádanie verejných zdrojov v zdravotníctve.

Ťažko môžeme od ľudí očakávať, že pochopia, že chyba sa môže stať vždy a jednotlivec môže zlyhať ak nebudeme mať systém, ktorý by tomu účinne bránil a štátne inštitúcie nebudú konať a využívať tie možnosti, ktoré majú už dnes.

Ťažko bude ktorýkoľvek minister a akákoľvek vláda presviedčať verejnosť, že naše zdravotníctvo potrebuje aj také zmeny a také rozhodnutia, ktoré nebudú v každej nemocnici a v každom meste iba populárne - a také rozhodnutia bude treba urobiť. Ak tu nebude dôvera ľudí, že sa robia preto, aby bolo po nich kvalitné zdravotníctvo dostupnejšie pre každého.

A ťažko ľudia prijmú ako dostatočnú politickú zodpovednosť člena vlády alebo predstaviteľa parlamentu, ak si nebudú istí, že sa niečo podstatné odteraz zmení. A ja som presvedčený, že to je to najdôležitejšie, o čo tu teraz ide.

Myslím si, že bolo pochopiteľné a nevyhnutné, aj zo strany predsedu vlády, aj od vládnej politickej strany, že v posledných troch týždňoch došlo k toľkým zmenám vo vláde a včera aj vo vedení parlamentu. Ako prezident som bol pripravený podieľať sa na týchto zmenách v urgentnom režime a oceňujem korektnú komunikáciu s predsedom vlády.

Rovnako tak považujem za logické a pochopiteľné, že vláda pripravila zmeny pravidiel pre firmy a dodávateľov zdravotníckych zariadení - a dokonca som zachytil, že v tejto veci je tu pripravenosť diskutovať aj s opozíciou, ktorá má tiež svoje návrhy.

O vystúpenie som dnes požiadal najmä preto, aby som sa prihovoril za dôslednosť.

Ako prezident rešpektujem právomoci a zodpovednosť výkonnej moci a parlamentu, do ktorej nemôžem vstupovať. Ale osobne sa domnievam, že ľudia oprávnene čakajú, aby toto nebol koniec jednej kauzy - ale aby to bol začiatok silného a presvedčivého úsilia. Pretože nedôvera ľudí je veľká a ľudia čakajú viac.

Predovšetkým razantné odpolitizovanie zdravotníctva. Dôsledné vyšetrenie každého jedného prípadu predraženého alebo inak neefektívneho nákupu, každej netransparentne uzavretej zmluvy štátnej zdravotnej poisťovne. A podľa môjho názoru by prospelo aj zavedenie osobitného režimu v sektore zdravotníctva, ktorý prinesie výsledky. Pretože ak má vláda vôľu a dokáže bojovať napríklad s daňovými únikmi finančnou kobrou, čo si zaslúži uznanie a má aj výsledky, možno prišiel čas, aby malo aj zdravotníctvo svoju kobru.

Teda aby vláda a parlament - ale aj daňové úrady, polícia a justícia - vyslali do zdravotníctva správu, že začneme veci nazývať pravými menami a že zastavíme neoprávnené zisky firiem a ľudí z úzadia nášho zdravotníctva.

Využite, prosím, svoj mandát od občanov, aby ste k tomu prispeli. Je tu príležitosť a stále dostatok času vo vašom funkčnom období. A je záujmom ľudí, aby ste na tom dokázali spolupracovať všetci poslanci, bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť.

Vážený pán predseda Národnej rady,

vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dôvod, prečo ste včera zvolili nového predsedu parlamentu a prečo som požiadal o vystúpenie, sú udalosti týkajúce sa nášho zdravotníctva. Ale nakoniec sa dotkli aj rezortu školstva, vzdelávania, vedy a výskumu.

Rezort školstva vo veľmi krátkom rozpätí niekoľkých mesiacov vedie tretí minister. Už včera som povedal a dnes zopakujem s trochou nadsádzky: želám nášmu školstvu, aby malo aspoň takú dynamiku, akú má u nás v poslednom čase výmena ministrov školstva.

Každý človek prirodzene vtlačí svoju osobnú pečať práci, ktorú robí, alebo funkcii, do ktorej bol zvolený. Pán predseda parlamentu má dnes nové povinnosti, ale želal by som nášmu školstvu, aby priniesol aj do Národnej rady citlivosť k otázkam vzdelávania, výskumu a vývoja.

Môžeme mať rôzne predstavy o tom, aké by mali byť silné stránky našej krajiny. Môžeme navzájom medzi sebou polemizovať o tom, na čo by sme pri rozvoji Slovenska mali klásť dôraz a akú politiku by sme mali robiť, aby sme zvyšovali životnú úroveň a kvalitu života našich občanov. Ale žiadna z týchto vízií a predstáv nikdy nebude poctivá a úplná, ak sa nepostaví čelom k jednému za najväčších problémov a tým je úroveň vzdelávania. Budúcnosť Slovenska sa dnes rodí na našich školách a nemáme čas na odklad riešení.

Verím preto, že moderné a kvalitné vzdelávanie bude jednou z priorít v zostávajúcom čase, ktorý nás čaká do parlamentných volieb. Verím, že nový minister školstva dokončí viaceré rozpracované projekty zmien v systéme vzdelávania. A verím, že zvolenie teraz už bývalého ministra školstva pána Pellegriniho za predsedu parlamentu môže posilniť prítomnosť tejto mimoriadne dôležitej témy aj na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážený pán predseda Národnej rady ,

vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

rád by som sa Vám na záver poďakoval za to, že ste si ma dnes vypočuli. Želám Vám veľa porozumenia vo vašich rokovaniach a dobrých rozhodnutí pri vašich hlasovaniach.

Ďakujem za vašu pozornosť.

