Draxler upraví financovanie vysokých škôl, zaváži kvalita výskumu

Na nový grantový systém pre vedu a výskum by mala od nového roka dohliadať nová výskumná agentúra.

26. nov 2014 o 17:25 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva plánuje zaviesť nový grantový systém, ktorým bude postupne meniť financovanie vysokých škôl.

Dôležitú rolu v novom systéme zohrá súťaž. To znamená, že vysoké školy budú financované podľa toho, aká kvalita sa na školách tvorí pri výskumných projektoch.

Na rokovaní vlády to v stredu novinárom povedal nový minister školstva Juraj Draxler.

Posilnia analytiku

Financovanie podľa počtu študentov ostane v určitej miere zachované a nebudú ho drasticky meniť.

Postupne však budú zvyšovať váhu niektorých faktorov vrátane výskumnej výkonnosti.

Draxler zároveň zdôraznil, že študent musí mať komfort pri rozmýšľaní o výbere svojej budúcej vysokej školy a musí dostať informáciu, či vysoká škola má hodnotné výstupy.

Ministerstvo tak plánuje poskytovať viac informácií o vysokých školách.

"Rozširujeme našu analytickú jednotku - Inštitút vzdelávacej politiky. Inštitút bude koordinovať informačný manažment a bude dávať vyvážené informácie budúcim študentom vysokých škôl, aby sa vedeli rozhodovať, do ktorých vysokých škôl sa oplatí investovať čas," povedal Draxler.

Školy sa spoja

V súvislosti s kvalitou vysokých škôl Draxler uviedol, že už teraz existujú signály, že trh súkromného vysokoškolského vzdelávania sa začína konsolidovať.

Ako dodal, napríklad v Poľsku už dochádza vplyvom menšieho počtu študentov k spájaniu vysokých škôl.

Vysoké školy sa začnú spájať podľa ministra aj na Slovensku.

"Súkromné vysoké školy, z ktorých mnohé sú malé a mnohé neposkytujú kvalitu, ktorú by mali, sa budú musieť spájať. My budeme deklarovať, pokiaľ sa tento proces začne, že je dobre, aby bol rýchly. Budeme vysielať signály, že nemáme záujem, aby prežívali vysoké školy, kde nie je kvalita," uviedol Draxler.

Rokovania s firmami

Novinkou bude grantový systém pre vedu a výskum, ktorý budú tvoriť od začiatku budúceho roka v rámci novej výskumnej agentúry ministerstva školstva.

Agentúra vznikne podľa Draxlera v januári a postupne sa presunie grantový systém do jej kompetencií.

Jeden z problémov pri financovaní vedy je podľa ministra to, že na Slovensku ide málo zdrojov do výskumu nielen z verejného sektora, ale aj zo súkromného.

"Tam, kde sú možnosti financovania priamo z komunitárnych programov, tam by sa na to mali firmy a vysoké školy pozrieť. S komunitárnym financovaním sme na chvoste Európskej únie. To sú tie peniaze, ktoré idú priamo z Bruselu a nevieme ich využívať. Ani na úrovni vysokých škôl, ani na úrovni firiem," dodal Draxler, podľa ktorého by mal súkromný sektor pri vede a výskume deklarovať, čo mu pomôže.

"My sa následne budeme snažiť o obchodnú diplomaciu, rokovať so zahraničnými firmami a ukazovať im, aké možnosti výskumu sú na Slovensku," dodal na záver Draxler.