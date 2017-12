Vedci pochodovali centrom Bratislavy, žiadali dôstojné financovanie

Z desiatich miliónov eur, o ktoré má SAV prísť na budúci rok, jej chce vláda po protestoch vrátiť osem.

26. nov 2014 o 17:35 TASR

Vedcom to nestačí.

BRATISLAVA. Chceme robiť vedu, bez vedy nie je pokrok - niesli napísané na transparentoch vedci, ktorí v stredu pochodovali centrom Bratislavy.

Protestom chceli opäť upozorniť na nedostatočné financovanie vedy a výskumu.

"To, čo sa za posledné dva mesiace udialo, jednak s rozpočtom SAV a jednak s rozpočtom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, hodnotíme ako neuspokojivé. Znamená to nižší stav, ako je v tomto roku. Pre porovnanie súčasný navrhovaný rozpočet pre akadémiu na rok 2015 s tým osemmiliónovým údajným navýšením znamená to, že bude akadémia hospodáriť s menším rozpočtom, ako hospodárila v roku 2008," priblížil vedecký pracovník SAV Miloslav Bahna.

Podľa jeho slov cieľom protestu je aj zviditeľnenie sa pred verejnosťou.

"Našou tézou je, že keď neobhájime existenciu a nutnosť financovania vedy v spoločnosti, tak budeme vyzerať tak ako doteraz," dodal Bahna s tým, že veda je vždy deklarovanou prioritou každej vlády, finančné prostriedky sa však každým rokom stenčujú.

Protest sa začal pre budovou predsedníctva SAV na Štefánikovej ulici, odkiaľ pokračoval popred ministerstvo financií, Úrad vlády, Prezidentský palác až pred parlament, kde sa približne 500 vedcov a podporovateľov rozišlo.

V ten istý čas vyjadrili protestom podporu aj vedci v Tatrách na Astronomickom ústave SAV a pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Organizátori už avizovali, že vo štvrtok by sa malo odohrať podobné zhromaždenie v Košiciach na Hlavnej ulici.

Minister školstva Juraj Draxler reagoval, že v tejto chvíli nevidí dôvod na protesty.

"Možno ma to aj trošku prekvapilo, lebo je tam deklarácia z vedenia SAV, že za tých podmienok, na ktorých sme sa dohodli, teda ten presun finančných prostriedkov z kapitoly školstva na SAV, nemusia prepúšťať," uviedol v stredu po rokovaní vlády.

Zdôraznil však, že je pripravený stretnúť sa aj s vedením SAV aj so zástupcami odborov a prediskutovať otvorené otázky aj výhľad do budúcna.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Vedcom chcú z desiatich miliónov vrátiť osem, budú protestovať