Čimo uspel proti Harabinovi: Chcem byť hlasom slušných sudcov

26. nov 2014 o 20:00 Veronika Prušová

Dušan Čimo je rád, že Štefana Harabina porazil, no prekvapuje ho, akú veľkú podporu jeho protikandidát stále má.

Verili ste v úspech alebo aj vy ste ostali výsledkom prekvapený?

„V kútiku duše som v to dúfal, ale nebol som si istý, aké je momentálne rozloženie síl medzi sudcami. Bol to test pravdy, ktorý mal ukázať, aké je vnímanie určitých persón v justícii, no zároveň, aj aké je vnímanie reformných snáh. Z tohto pohľadu bude zaujímavé vidieť výsledky z jednotlivých regiónov. Je to veľké zadosťučinenie a vzpruha.“

Vnímate tento výsledok ako jasné „nie“ pre Štefana Harabina?

„Dá sa to takto jednoznačne interpretovať, keďže skončil až tretí v poradí. Osobne ma však napĺňa istým znepokojením, že po tom všetko ešte stále dostal relatívne vysokú podporu. Beriem to však ako výraz možnosti sudcu sa slobodne vyjadriť a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.“

Na adresu šéfky Súdnej rady Jany Bajánkovej ste povedali, že ju voliť nebudete. Nenaruší to vašu spoluprácu?