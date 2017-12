Deväťsto ľudí sa podpísalo za záväzné pravidlá prípravy zákonov

Hromadnou pripomienkou chcú dosiahnuť, aby bol zaradený návrh zákona o tvorbe právnych predpisov.

27. nov 2014 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Takmer 900 občanov podporilo hromadnú pripomienku organizácie VIA IURIS, ktorá požaduje, aby úprava legislatívneho procesu bola schválená zákonom.

V súčasnosti tento proces upravujú tzv. legislatívne pravidlá vlády schválené uznesením kabinetu.

Takáto úprava je nedostatočná - pravidlá sa v praxi beztrestne porušujú a nie je možné vymôcť ich dodržiavanie, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú poskytla Veronika Čukášová z VIA IURIS.

Zákony určujú záväzné pravidlá správania sa v spoločnosti a preto by ich príprava mala byť transparentná a prebiehať v otvorenej diskusii.

Pri ich príprave by malo byť umožnené ovplyvniť podobu návrhu zákona každému, koho sa bude týkať, čo má následne vplyv na ochotu spoločnosti rešpektovať zákonné pravidlá.

Toto však nie je možné dosiahnuť, ak ministerstvá, ktoré návrhy zákonov pripravujú, môžu pravidlá tvorby zákonov beztrestne obchádzať a nie je voči tomu možné zabezpečiť nápravu, uvádza sa v tlačovej správe.

Problémom je, že legislatívne pravidlá sú len interným riadiacim aktom vlády bez všeobecne záväznej právnej povahy. Je tak výrazne sťažené domôcť sa dodržiavania práv a pravidiel v nich stanovených.

Podľa názoru VIA IURIS by tomu výrazne mohlo pomôcť, ak by legislatívne pravidlá boli prijaté zákonom.

Problém si zjavne uvedomujú aj na Ministerstve spravodlivosti, kde, podľa informácií VIA IURIS, bol spracovaný návrh zákona o tvorbe právnych predpisov.

Ako uvádza Imrich Vozár, právnik spolupracujúci s VIA IURIS, „z nám neznámych dôvodov uvedený návrh zákona nebol zaradený do plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Hromadnou pripomienkou, ktorú podporilo takmer 900 občanov, chceme dosiahnuť, aby návrh zákona o tvorbe právnych predpisov bol v roku 2015 zaradený do legislatívneho procesu,“ dodal.

Ministerstvo spravodlivosti vie, že legislatívny proces potrebuje modernizáciu aj nové pravidlá. Ako uviedla hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová, na nových pravidlách pracujú v rámci projektu Slov Lex. Jeho súčasťou je na jednej strane príprava záväznej elektronickej zbierky zákonov a na strane druhej aj príprava moderného portálu na sledovanie legislatívneho procesu, tzv. eLegislativa.

"Samozrejme, súčasťou tohto projektu bude aj úprava legislatívnych pravidiel, a to aj s ohľadom na posilnenie transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu," zdôraznila hovorkyňa.