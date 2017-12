Prezident prijal Biele vrany: Skláňam sa pred ich odvahou

Ivan Gašparovič laureátov neprijal. Ľubica Lapinová si myslí, že po rozhovore s prezidentom sa veci pohnú.

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vo štvrtok prijal držiteľov ocenenia Biela vrana, ktoré každoročne udeľujú organizácie Aliancia Fair-play a Via Iuris za odvážny občiansky čin.

"Sú to ľudia, ktorí dokázali prekonať strach, riskovali stratu svojho zamestnania, ale napriek tomu, že to riziko bolo, našli v sebe odvahu a poukázali na to, kde štát zlyháva," uviedla hlava štátu po stretnutí s ocenenými.

Kiska ako prezident pokladá za dôležité, aby ľudia na Slovensku nemali strach povedať, keď niečo nefunguje alebo zlyháva.

"S úctou sa skláňam pred odvahou týchto ľudí a verím, že naša spoločnosť pôjde k lepšiemu a ľudia zasa začnú veriť vo fungovanie štátu," povedal.

Nositeľmi ocenenia sa tento rok stali vydavateľ samizdatov a disident Oleg Pastier, nitrianska detská lekárka Zuzana Pechočiaková i bývalá kontrolórka Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová.

Až do kancelárie prezidenta

"Nikdy by som si nebola pomyslela, že ako kontrolór v jednej organizácii, že tá moja práca ma dovedie až do kancelárie pána prezidenta," opísala svoje pocity po stretnutí Ľubica Lapinová, ktorá odhalila porušenia zákona vo verejnom obstarávaní za viac než pol milióna eur.

Počas kontroly sa riaditeľom stal šéf výberovej komisie kontrolovaného obstarávania. Po tom, ako odmietla jeho žiadosť o úpravu výsledkov kontroly, dostala výpoveď a dodnes so svojím bývalým zamestnávateľom bojuje o jej neplatnosť.

"Myslím, že aj po tomto rozhovore s prezidentom sa vecí pohnú. Je to odkaz aj pre ďalších, ktorí majú podobné prípady, aby sa do tohto boja pustili," povedala.

Riaditeľ organizácie Via Iuris Milan Šagát pripomenul, že predchádzajúci prezident Ivan Gašparovič Biele vrany neprijal. Ocenenie udeľujú od roku 2008.

Ukazovať pozitívne príbehy

Zuzana Pechočiaková pozornosť hlavy štátu vníma aj ako odkaz pre ďalších, aby sa nebáli podobných činov.

"Ak by ľudia nabrali odvahu, tak si myslím, že sa môžu dosiahnuť zmeny," uviedla detská lekárka, ktorá upozornila na bielenie zdravotnej karty svojho pacienta a za tento podnet bola pracovne šikanovaná.

"Treba o týchto príbehoch hovoriť a ukazovať ich ľuďom ako pozitívne príbehy," zdôraznil poverený výkonný riaditeľ Via Iuris Milan Šagát.

"Je to už siedmy ročník ocenenia Biela vrana a je to prvýkrát, keď prezident prijal laureátov Bielej vrany," vysvetlil.