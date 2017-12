Miškov zakladá po odchode z Novy a SaS novú stranu Skok

Do novej liberálno-občianskej strany majú vstúpiť viacerí politici a známe tváre, ktoré doteraz v politike neboli.

27. nov 2014 o 12:01 SITA

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Juraj Miškov zakladá novú politickú stranu Skok. Plný názov bude Slovenská občianska koalícia.

Miškov už požiadal ministerstvo vnútra o registráciu. Jej vznik by mal oficiálne oznámiť na budúci týždeň.

Nová strana by mala byť liberálno-občianska. Mali by do nej vstúpiť viacerí politici, ale aj známe tváre, ktoré doteraz v politike nepôsobili.

„Keď som v roku 2009 vstupoval do politiky ako úspešný podnikateľ, chcel som pomôcť vytvoriť zo Slovenska prosperujúcu krajinu. Obetoval som tomu súkromie, veľa času, energie a vlastných peňazí. Pre svoj sen som pripravený urobiť všetko. Verím, že takých nás je na Slovensku dosť,“ povedal Miškov.

Miškov má do 22. mája čas, aby zozbieral 10-tisíc podpisov občanov, ktoré sú potrebné na registráciu.

Ministerstvo vnútra dovtedy neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou, ktorá by bola zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení.

Nerozhodne ani o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom Miškovovej strany a ani nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.

Miškov spolu so štyrmi poslancami Jozefom Kollárom, Danielom Krajcerom, Jurajom Drobom a Martinom Chrenom odišli 23. septembra z hnutia Nova.

Liberáli sa do parlamentu dostali na kandidátke SaS. Z nej vystúpili 16. apríla 2013. Vtedy zo SaS vystúpilo päť poslancov a približne 75 členov.

Na Slovensku vznikajú aj ďalšie politické strany. Ide o strany Sociálni demokrati Slovenska (SDSK) a GINN priama demokracia (GINN).

Za SDSK je právnik z Ludaníc Marek Géci, GINN zakladá aktivista Martin Daňo, ktorý sa zviditeľnil okrem iného podvodným trojitým hlasovaním pri prezidentských voľbách.

Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.