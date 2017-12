KDH: Za Spartany sme dali o milióny viac, ako je ich katalógová cena

Cena za dopravné lietadlá je podľa bývalého vojenského pilota Petra Šveca škandalózne vysoká.

27. nov 2014 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany podľa KDH kúpilo dve dopravné lietadlá typu Spartan výrazne drahšie.

Bývalý vojenský pilot a poradca predsedu KDH Jána Figeľa Peter Švec odhadol, že konečný rozdiel ceny, za akú sme lietadlá mohli nakúpiť, bude asi 20 miliónov eur.

"Kam tie peniaze pôjdu, sa treba opýtať tých, čo to spôsobili," uviedol.

Spochybňuje osobitnú zmluvu

Švec zdôraznil, že rezort obrany zaplatí za Spartany výrazne vyššiu cenu, ako je katalógová cena týchto lietadiel.

Katalógová cena stroja Alenia – C-27Spartan, ktoré rezort obrany kupuje, je 53 miliónov dolárov, ministerstvo obrany za dve dopravné lietadlá zaplatí namiesto 106 miliónov až 118 miliónov dolárov.

Bývalý vojenský pilot upozornil, že spoločnosti predávajú lietadlá takmer vždy za nižšiu cenu, ako je katalógová.

Švec rovnako považuje za zavádzajúce, že rezort obrany uzavrel osobitnú zmluvu za výcvik a údržbu, pretože výcvik a údržba v záručnej lehote sú štandardne súčasťou katalógovej ceny.

„Publikovaná cena, za ktorú majú byť nakúpené lietadlá C-27Spartan je škandalózne vysoká,“ konštatoval Švec. „Ak navýšenie predstavuje korupčný potenciál, tak kauza CT je v podstate málo významná,“ dodal.

Figeľ hovorí o neefektívnosti

Rozpočet rezortu obrany je síce dlhodobo podľa KDH poddimenzovaný, veľkým problémom ale zostáva efektívne využívanie zdrojov.

Nákup lietadiel Spartan podľa Figeľa vyvoláva viaceré otázniky, čo len potvrdzuje celkový prístup rezortu obrany k obstarávaniam.

“Chcem zdôrazniť, že najväčším problémom vlády Smeru a aj rezortu obrany nie je nedostatok financií, ale ich netransparentné a neefektívne využívanie,“ dodal Figeľ.

Za vlády Ivety Radičovej sa podľa hovorcu KDH Mateja Kováča začali využívať dva veľmi dôležité nástroje pri verejnom obstarávaní – zverejňovanie zmlúv a elektronické aukcie, respektíve skutočné súťaže. Priniesli podľa neho nielen viac transparentnosti, ale aj efektívnejšie vynakladanie verejných financií.

„Ministerstvo obrany však vďaka špecifickým podmienkam obidva tieto nástroje obchádza. Využíva na to inštitút utajovania skutočností a spoločné nákupy s inými štátmi, pri ktorých nie je potrebná súťaž,“ konštatoval Kováč, poverený agendou obrany a bezpečnosti v KDH.

Ministerstvo obrany sa bráni

Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková označila Švecove tvrdenia za odtrhnuté od reality.

"Už pred pár týždňami sa vyjadroval k cene za Spartany a tvrdil, že je nevýhodná, hoci konečná suma bola známa až pri podpísaní zmluvy. Pán Švec, ktorý bol dlhohoročným príslušníkom Ozbrojených síl SR, by mal predtým, ako bude vystupovať so svojimi názormi, informovať verejnosť, ako on sám zabránil stavu, v ktorom sa dnes nachádzajú vzdušné sily," odkázala Balleková.

Súťaž na nákup lietadiel Spartan bola podľa jej slov uskutočnená v roku 2008, nebola nikým spochybnená, ani bývalou vládou Ivety Radičovej a súčasnému vedeniu sa podarilo vyrokovať lepšiu cenu, ako bola vysúťažená.

"Ak táto téma skutočne zaujíma predstaviteľov KDH, mali by sa pýtať exministra Ľubomíra Galka, prečo trestuhodne v roku 2011 premárnil šancu a nereagoval na časovo obmedzenú ponuku výrobcu na tieto lietadlá, čím by Slovensko a jej daňoví poplatníci ušetrili 13 miliónov eur," dodala.