Referendum o rodine bude 7. februára, cirkev pomôže s kampaňou

27. nov 2014 o 14:46 Miroslav Kern

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

BRATISLAVA. Referendum „o ochrane rodiny“, ktoré spolu s cirkvou podnietila Aliancia za rodinu, bude 7. februára. Termín nekoliduje so žiadnymi sviatkami či prázdninami, a tak by nemal znižovať šance, aby bolo platné.

Namiesto pôvodne navrhovaných štyroch otázok dostanú voliči len tri. O zákaze manželstiev ľudí rovnakého pohlavia, zákaze adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a možnosti odrieknuť sexuálnu výchovu detí.

Sporné referendum v inej podobe, ako žiadala petícia, vyhlásil prezident Andrej Kiska, ktorý najskôr nechal Ústavný súd, aby preveril, či otázky nie sú protiústavné, keďže o základých právach sa plebiscity konať nemôžu. Otázku o zákaze registrovaných partnerstiev súd označil za protiústavnú.

Stále pochybuje

„Po preskúmaní odôvodnenia Ústavného súdu konštatujem, že moje osobné pochybnosti zostali aj v prípade ďalších otázok,“ vravel vo štvrtok Kiska. Viac nespresnil. Rozhodnutie súdu však rešpektuje.

Svoju úlohu v tejto veci vyhlásením referenda Kiska považuje za skončenú. Prečítal len vyhlásenie, otázky mu novinári klásť nemohli.

Nie je tak jasné, či sa ku všeľudovému hlasovaniu mieni ešte vyjadriť, alebo bude ľudí nabádať, aby sa zúčastnili.

Pred dvoma týždňami Kiska povedal, že sám hlasovať pôjde a že podporí prvé dve otázky. „Som človek konzervatívny, s porozumením toho, čo očakávajú menšiny alebo druhá skupina,“ tvrdil.

Prezident prosí o slušnosť

Obyvateľov prezident poprosil, aby diskusia pred referendom a aj kampaň „bola tolerantná, slušná a plná pochopenia z každej strany“.

Petíciu za referendum podpísalo viac ako 400–tisíc ľudí a pri zbere podpisov pomáhali kňazi.

„Katolícka cirkev považuje problematiku, ktorá je predmetom referenda, za témy, ktorým sa kontinuálne venuje. Bude tak robiť aj po oznámení o konaní referenda,“ odpísal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.

Evanjelická cirkev vo štvrtok na referendum nereagovala.

„Reálne sociálne, ekonomické a demografické problémy slovenských rodín sa nijakým spôsobom nevyriešia, keď sa párom rovnakého pohlavia zakáže brať alebo adoptovať si deti,“ reagovala iniciatíva Inakosť, ktorá zastupuje sexuálne menšiny. Ľuďom neodporúča, aby sa na referende zúčastnili.

Smer s odporúčaním čaká

Odporúčať voličom ísť hlasovať bude KDH. „Je právom voličov vyjadriť svoj názor v referende. Čo sa týka odpovedí na otázky, hodnotové postoje KDH sú dlhodobo známe,“ napísal hovorca Matej Kováč.

Najsilnejšia strana svoj postoj zatiaľ tají. „Strana Smer, tak ako deklarovala, dá odporúčania svojim voličom,“ vraví hovorkyňa strany premiéra Roberta Fica Ľubica Končalová.

Liberálna SaS protikampaň robiť nebude. „Nezúčastníme sa na tomto referende, lebo ho považujeme za obmedzovanie práv menšín, ale neplánujeme robiť nejaké aktívne protikampane,“ vraví predseda SaS Richard Sulík.

Sieť sa k referendu vo štvrtok nevyjadrila.

Šéf agentúry Focus Martin Slosiarik hovorí, že termín okrem toho, že je v zimnom období, nie je faktorom, ktorý by znižoval chuť ľudí ísť na plebiscit.

Myslí si, že po referende o vstupe Slovenska do Európskej únie ide o druhé všeľudové hlasovanie, ktoré má šancu na úspech, hoci nevie odhadnúť, či k urnám naozaj príde viac ako 50 percent oprávnených voličov, čo je viac ako dva milióny ľudí.

„Otázkou je, akú formu komunikácie využijú iniciátori referenda. Väčšina populácie nemá problém povedať áno, ide len o to, či to povedia v referendových miestnostiach.“ Otázky podľa neho nerozdeľujú krajinu tak ako napríklad v Írsku, a tak ľudia, ktorí by povedali nie, skôr neprídu, čím môžu prispieť k jeho neplatnosti.

Predpokladané náklady na referendum sú podľa ministerstva vnútra asi šesť miliónov eur vrátane sumy, ktorú minie Štatistický úrad.

Aliancia: Termín je najlepší z možných Ak referendum nebude úspešné, o tri roky to môžeme skúsiť zas, vraví Aliancia za rodinu. BRATISLAVA. Aktivisti z Aliancie za rodinu, ktorá organizovala petíciu za vyhlásenie referenda, považuje 7. február za najlepší z možných termínov. „Okolo Hromníc je síce vraj najväčšia zima, no téma rodiny je taká osobná pre každého človeka, že podľa mňa ani zima nikoho neodradí,“ vraví hovorkyňa aliancie Anna Verešová. Slováci podľa nej nie sú pasívny národ, čo dokazujú aj posledné protesty proti korupcii v zdravotníctve. „Ľudia si uvedomili, čo to je zdravie, a dokázali, že sa Slováci len nekrčia doma a nenadávajú po krčmách,“ myslí si. Dôvodom je podľa Verešovej fakt, že problémom v zdravotníctve ro〜zumejú a tak isto vraj ro〜zumejú aj rodine. Aliancia detaily o mobilizančnej kampani pred referendom zatiaľ nehovorí. Netušia ani to, koľko ich bude stáť. „Keďže nás nepodporujú žiadne vlády, bude stáť toľko, koľko nám ľudia podarujú peňazí,“ povedal druhý z hovorcov Anton Chromík. „A bude stáť veľa hodín dobrovoľníckej práce.“ Náklady na petíciu, ktorá prebiehala od jari do konca augusta, zverejnia až po hlasovaní. Predstavu o tom, akou sumou prispela katolícka cirkev, ktorá pre alianciu organizovala zbierku, Chromík nemal. Aktivisti síce dúfajú, že referendum bude úspešné, no účasť odhadovať nechceli. „No ono má viacero úspechov. Už len to, že sa hovorí o rodine, je úspech,“ myslí si Chromík. Ak by nakoniec predsa len na hlasovanie neprišlo potrebných päťdesiat percent voličov, aliancia sa odradiť nenechá. „Samozrejme, je tu priestor o tri roky usporiadať referendum znova,“ hovorí Chromík. „Aj o tri roky bude táto téma aktuálna tak, ako bola aktuálna pred sto či tisíc rokmi.“ Dušan Mikušovič

