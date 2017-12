Parlament schválil povinné nahrávanie súdnych pojednávaní

Nahrávanie pojednávaní má skultivovať vystupovanie v súdnej sieni aj znížiť spory o to, kto čo povedal.

27. nov 2014 o 18:00 TASR

BRATISLAVA. Súdy budú od 1. marca vyhotovovať popri zápisnici z pojednávaní v občianskom súdnom konaní aj zvukový záznam.

Novelu Občianskeho súdneho poriadku vo štvrtok schválilo 109 poslancov Národnej rady.

Novelu predložil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru). Z jeho pohľadu ide o balík technických opatrení, ktoré priniesla aplikačná prax.

"Prinášajú možnosť zrýchliť a sfunkčniť konania, pretože súdy sú zavalené množstvom hromadných žalôb, nápad je oproti minulému roku veľmi zvýšený," vysvetlil Borec.

Nahrávanie by mohlo podľa neho skultivovať prednesy v súdnej sieni aj znížiť spory o to, čo počas rokovaní zaznelo. Konanie by to mohlo aj zrýchliť. Nahrávky budú súčasťou súdneho spisu.

Nahrávať by mali čoskoro aj v trestnom konaní.

Okrem tejto povinnosti novela rieši, za akých podmienok môže do občianskeho súdneho konania vstúpiť právnická osoba venujúca sa ochrane práv spotrebiteľa.

Tiež to, v akých prípadoch je vedľajší účastník oprávnený podať opravný prostriedok, prípustnosť dovolania v exekučných veciach, či možnosť skrátenia odôvodnenia rozhodnutia dovolacieho súdu formou odkazu na skoršie rozhodnutie.