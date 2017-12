Tomáš Kováčik hovorí, že štát sa nemá starať do súkromia, ale podporovať pôrodnosť.

28. nov 2014 o 20:30 Matej Dugovič

Chystáte sa hlasovať?

„Určite áno. Národný pochod za život je aj o ochrane rodiny.“

Čo si o otázkach myslíte?

„Referendum je prostriedkom, ako dostať rodinu do centra spoločnosti, do centra všetkých politík. Začíname stavať dom na pevných základoch, na hodnotách ako rodina, manželstvo či deti. Potom treba ísť ďalej. Doplnenie ústavy bolo dôležité, no ak chceme ochrániť rodinu pred tým, čo je v zahraničí, musíme ísť ďalej.“

Je referendum vhodné?