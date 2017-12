Gašparovič novinárovi: Ste chrapúň

Bez označenia a úradných hodín pracuje v Bratislave bývalý prezident.

28. nov 2014 o 20:36 Matej Dugovič, Matej Dugovič, Veronika Prušová

exprezident má utajenú kanceláriu, čo v nej robí, neprezradil

zistiť kedy a ako pracuje, je takmer nemožné

na budove nie je žiadne označenie, kontakty sú neverejné

BRATISLAVA. „Je tu ten chlapec,“ oznamuje ochrankár bývalému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Ten sa po odchode z Grassalkovichovho paláca v júni v tichosti presťahoval o pár stoviek metrov ďalej do budovy starej Národnej rady.

Označenie, že tu má exprezident kanceláriu, by ste hľadali márne, nikto sa tak nedozvie, kedy úraduje.

„No, ahoj,“ víta hosťa exprezident a usádza ho v menšej koženej sedačke. Ospravedlňuje sa, že priestory rozdelené na dve časti sú zatiaľ zariadené skromne, no prvý dojem z kancelárie nie je zlý. „Ani vás momentálne nemám čím ponúknuť,“ vraví Gašparovič.

Až v tejto chvíli sa dozvie, že sa nestretáva s mladíkom, ktorý chce pomôcť starým rodičom vyriešiť reštitučný spor, ako sme štyri dni predtým povedali zamestnancom v starej Národnej rade.

Veľké pobúrenie

Bežný novinársky postup, teda osloviť Gašparoviča s otázkami, sme vyskúšali predtým. Redaktorka SME sa dostala len po jeho ochrankára. Vysvetlila, že by mala záujem hovoriť s exprezidentom a spresnila aj témy, ktoré sa dotýkali jeho súčasných aktivít.

Odkaz bol jasný. „Pán prezident nemá záujem hovoriť na tieto témy.“

Pýtali sme sa, komu má exprezidentova kancelária slúžiť a ako často, akým témam sa chce venovať, prečo kancelária nie je označená. Medzi otázkami bola aj tá, prečo si ako právneho zástupcu pred Ústavným súdom vybral právnika, ktorý bol odsúdený za korupciu.

V nasledujúci pondelok sme sa tak ocitli s vymyslenou legendou v jeho kancelárii, aby sme zistili, či sa Gašparovič stretáva s verejnosťou. Ochrankár si pri prvej návšteve odpísal meno redaktora z občianskeho preukazu, ďalej s touto informáciou nepracoval. Ak by to spravil, zistil by, že ide o redaktora SME.

Exprezident vstane zo sedačky a rozhorčene spustí. „Vy ste novinár z denníka SME? Takže dovidenia.