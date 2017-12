Bútora: Úlohu bývalých prezidentov zaskakuje Radičová

Sociológ a bývalý veľvyslanec v USA Martin Bútora si myslí, že Andrej Kiska má šancu založiť tradíciu exprezidentov­-autorít.

28. nov 2014 o 20:40 Veronika Prušová

Prečo u nás nie je zvykom, aby boli bývalí prezidenti verejne aktívni?

„Pravdepodobne to súvisí s ich osobnostnými charakteristikami, ale aj životnými okolnosťami. V prípade prezidenta Kováča celkom neplatilo, že by sa vôbec nehlásil k verejnému životu. Jeho zdravotný stav ho však začal výrazne obmedzovať. Prezident Schuster je mimoriadne vitálny, ale fakt je, že energiu vložil skôr do súkromných záležitostí. Prezident Gašparovič sa zatiaľ neprejavil a treba povedať, že výraznejšie sa neprejavoval ani predtým. Protikladom je bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá je plná energie a tú uplatňuje vo veľkej miere vo verejnom priestore. Vystupuje na významných fórach a zviditeľňuje tak aj krajinu. Ona predstavuje taký protipól exprezidentom. Je živým príkladom toho, že ak človek má čo povedať a chce to urobiť, tak príležitosť si nájde.“

Očakáva verejnosť, že po odchode z funkcie bude prezident verejne aktívny?