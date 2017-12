Predsedom strany Občania sa stal Alojz Hlina

Hlina chce novou stranou zmeniť krajinu. Podpredsedov zatiaľ neprezradil, čaká na pohyby na politickej scéne.

29. nov 2014 o 8:53 tasr, sita

BRATISLAVA. Politická strana Občania má od soboty vedenie. Na ustanovujúcom sneme si zvolili svojho predsedu a podpredsedu.

Povedie ju jej zakladateľ poslanec parlamentu Alojz Hlina.

Podpredsedníčkou strany pre vnútornú činnosť sa stala Jana Miklošková. Ako pre TASR uviedol Hlina, spolupracuje s ňou už skoro dvadsať rokov, takže je rád, že sa jeho návrh stretol s pozitívnou odozvou a delegáti snemu za ňu zahlasovali.

Na základe stanov majú mať Občania štyroch podpredsedov, v sobotu zvolili iba jedného. Podľa Hlinu si zvyšných zvolia na nasledujúcom programovom sneme strany.

"Troch si budeme šporiť do budúcna," uviedol Hlina. Tieto miesta chce podržať pre ľudí, ktorí dnes pôsobia v spoločenskom priestore, ale nepovedal, koho presne myslí. Do vedenia strany by mohli kvalitných ľudí priniesť aj pohyby na politickej scéne, myslí si.

Delegáti v sobotu prijali tiež uznesenie o procese prípravy základného programového dokumentu Manifest občana a zadefinovali základnú stratégiu pri procese predvolebnej spolupráce s inými politickými subjektmi.

Stranu zaregistrovalo ministerstvo vnútra 2. septembra.

Podľa Hlinu je základným cieľom strany zmeniť našu krajinu.

Hlina chce stranu budovať na hodnotovom základe. "Našou hodnotou, našou DNA bude spravodlivá súťaž. Najlepší nech vyhrávajú. V takej spoločnosti chceme žiť a takú aj vytvárať. A pre takú myšlienku budeme hľadať ľudí," vyhlásil Hlina.