Referendum o rodine bude stáť 6,3 milióna eur

Referendum zaplatí ministerstvo vnútra a Štatistický úrad.

29. nov 2014 o 15:52 TASR

BRATISLAVA. Februárové referendum by malo stáť vyše 6,3 milióna eur.

Najvyššie náklady, a to 5,13 milióna eur, pôjdu z rozpočtu ministerstva vnútra. Vyplýva to z materiálu, ktoré ministerstvo predložilo do pripomienkového konania. Zvyšok peňazí pôjde zo Štatistického úradu.

Plebiscit vyhlásil prezident Andrej Kiska na sobotu 7. februára budúceho roka. Pôjde v poradí o ôsme všeľudové hlasovanie v ére samostatného Slovenska.

Z doterajších siedmich bolo platné iba jediné, a to v roku 2003, keď sa občania vyjadrovali k vstupu SR do Európskej únie.

