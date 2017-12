Fico sa pripravuje na odchod z politiky, tvrdí šéf klubu KDH Abrhan

KDH chce nahradiť vo vláde Smer. Je jedno, či bude na čele Fico alebo nie.

30. nov 2014 o 9:10 SITA

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico sa podľa predsedu poslaneckého klubu KDH Pavla Abrhana pripravuje na odchod z politickej scény.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, vyplýva to z vysunutia do popredia novej generácie politikov v Smere, akým je aj nový predseda parlamentu Peter Pellegrini.

„KDH má skúsenosť, že nie je ľahké si udržať voličské preferencie a vymeniť predsedu strany. My sme to dokázali dvakrát,“ povedal s tým, že prípad SDKÚ dokazuje, že to môže byť aj katastrofálne.

To, či je Smer prijateľnejší na spoluprácu bez Fica ako s Ficom, odpovedia podľa Abrhana voľby.

„Vôbec nerozmýšľame nad tým, či spolupracovať s Ficom alebo bez neho. To je predčasné,“ povedal. KDH podľa neho chce, aby sa zmenilo smerovanie Slovenska, aby nebolo ľavicové.

„Chceme nahradiť jednu stranu vo vláde,“ vyhlásil.