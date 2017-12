Slovák ročne vytriedi iba 31 kíl odpadu, menej recyklujú len Rumuni

Až sedemdesiat percent nášho komunálneho odpadu končí na skládkach. Prísnejší zákon sa stále len chystá.

5. dec 2014 o 19:25 Michal Piško

BRATISLAVA. Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu, na opätovné zhodnotenie však vytriedi iba 31 kíl.

Ostatné smeti zamorujú krajinu najmä na skládkach, časť sa energeticky zhodnocuje v spaľovniach.

Z porovnania krajín Európskej únie vychádzame ešte horšie, ako naznačujú údaje nášho Štatistického úradu.

Slováci podľa neho v roku 2013 vytriedili 168-tisíc ton odpadu, štatistici však doň zaraďujú napríklad aj vyseparovaný odpad, ktorý po dotriedení tak či tak skončí v spaľovniach a na skládkach.

Európsky štatistický úrad Eurostat naproti tomu porovnáva množstvo odpadu, ktorý sa v krajinách skutočne materiálovo zrecykluje. V roku 2012 to u nás bolo 104-tisíc ton, čo je necelých šesť percent komunálneho odpadu.

Menej ako my v EÚ recykluje už iba Rumunsko. Ak k recyklovaniu prirátame aj kompostovanie, takto ekologicky sa na Slovensku v roku 2012 zlikvidovalo necelých 13 percent komunálneho odpadu. V EÚ je to vyše 41 percent.

Triediť je luxus

„Napriek oficiálnym vyhláseniam štátnych úradov, samospráv, ale aj odhodlaniu občanov chrániť životné prostredie sa u nás nerobí pre zvýšenie podielu separovaného odpadu takmer nič,“ hovorí Martin Valentovič zo združenia Priatelia Zeme.

„Hlavný problém je, že u nás sa triedi najmä preto, že nás do toho tlačí Únia, a nie preto, že by v tom politici videli nejaký dôležitý zmysel.“

Na podporu dôkladnejšieho triedenia odpadov obciam chýbajú peniaze. Hoci samosprávy majú vytvoriť podmienky na triedenie odpadov z plastov, papiera, skla a kovov už od roku 2010 a bioodpadov od roku 2013, mnohé to robia iba obmedzene.

„Pre niektorých starostov je, žiaľ, stále lepšie dať to všetko do zmesového komunálneho odpadu alebo to zapáliť za dedinou a nemať s tým ďalšie náklady,“ priznáva podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Viera Krakovská. „Takéto riešenie nepodporujeme.“