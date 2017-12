Súdna rada nezvolila potrebných troch kandidátov na sudcu v Štrasburgu

Rada zvolila Ladislava Duditša a Zuzanu Dlugošovú, tretieho kandidáta musia zvoliť v novej voľbe v budúcom roku.

BRATISLAVA. Zoznam kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudského práva (ESĽP) Slovensko nepošle do Štrasburgu do 5. januára, ako nás o to požiadali.

Súdnej rade sa totiž v pondelok nepodarilo zvoliť trojicu kandidátov.

Potrebnú podporu získali iba dvaja - košický krajský sudca Ladislav Duditš a Zuzana Dlugošová, ktorá na súde pôsobila v rokoch 2009 až 2013 ako právnička.

ESĽP bol založený v roku 1959, je inštitúciou Rady Európy a jeho sídlom je Štrasburg,

každá členská krajina v ňom má jedného sudcu , v súčasnosti je ich 47,

na súd sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že niektorý z členských štátov Rady Európy porušil jeho práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach alebo dodatkovými protokolmi,

sudcovi za Slovensko Jánovi Šikutovi sa skončilo funkčné obdobie 31. októbra 2013, na súde môže pracovať do zvolenia nástupcu

V opakovanej voľbe o tretie miesto na kandidátke bojovali odborník na ústavné právo Peter Kresák a sudkyňa Najvyššieho súdu Alena Poláčková.

Keďže ani opakovaná voľba nerozhodla o treťom kandidátovi, predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková vyhlási nové voľby čo najskôr.

Keďže nových kandidátov bude možné predkladať najmenej 45 dní, lehotu 5. januára Slovensko nestihne. Ide už o tretí výber. Slovensko do Štrasburgu predložilo už dva zoznamy kandidátov, ktoré nám však odmietli.

Bajánková verí, že po dovolení tretieho kandidáta bude Slovensko so svojím zoznamom v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy úspešné a bude mať svojho sudcu v Štrasburgu.

"Prví dvaja kandidáti, ktorí vzišli z voľby, majú skúsenosti s európskou judikatúrou, majú dostatočné znalosti a aj jazykové predpoklady," dodala.

Neúspech opakovanej voľby svedčí podľa Bajánkovej o tom, že obaja boli veľmi kvalitní a vyrovnaní a hlasy členov súdnej rady sa rozdelili medzi nich.

Vybranú trojicu ešte musí odobriť vláda a následne zoznam Slovensko predloží Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.